EMOTIVNI NIKOLA KALINIĆ: Nisam video ćerku 20 dana

CRVENA zvezda je pobedila Žalgiris sa 85:79, a emotivan je posle utakmice bio Nikola Kalinić.

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Krilni košarkaš crveno-belih je otkrio da ćerku nije video 20 dana.

- Nisam video ćerku 20 dana, tako da želim da ukažem na jedan problem koji se javlja, na roditelje koji zloupotrebljavaju institucije, policije, centra za socijalni rad... Želim da pozovem na dodatnu pažnju i oprez, to je grozna stvar. Imam sreće da mogu da kažem javno kada poželim, na ovaj način. Svim ljudima koji prolaze kroz to nije lako, želim im svu sreću i da ostanu jaki - rekao je Kalinić.

Pre toga je govorio o košarci i istakao da je igra iz drugog poluvremena recept za dalje.

- Sjajna pobeda. Sigurno da je smo se vratili u drugom poluvremenu i pokazali energiju koja bi trebalo da nas krasi tokom cele godine. Iako sam manjim povredama, pokazali smo da možemo da se borimo i igramo dobro. Drugo poluvreme je baš izgledalo dobro.

Dotakao se i saradnje sa Sašom Obradovićem koji je nedavno stigao u klub.

- Upoznajemo se i dalje. Sigurno je da će tu biti i dobrih i loših stvari. Dolaskom novog trenera se razmrda cela ekipa. I prošlo kolo smo igrali sa novim trenerom pa smo pobedili. Tako da možemo svako kolo da menjamo trenera.

Mnogo će Zvezdi značiti što će i naredne četiri utakmice igrati kod kuće, uz gostovanje Makabiju u "Pioniru".

- Mislim da možemo to da iskoristimo i načinimo zalihu pred gostovanje. Žao mi je protiv Armanija gde smo bili malo smušeni, ali dobro...

Utakmicu iz "Beogradske arene" gledao i Novak Đoković.

- Nisam ga video. Hvala mu na tome. Uvek je čast kad te gleda takva veličina. Želim mu da što duže istrči.

Istakao je da ne zna koji je domet ovog tima, s obzirom na to da ima dosta povređenih igrača.

- Možemo da uradimo sve, ali i da proćerdamo svašta - zaključio je Kalinić.

Podsetimo, Crvena zvezda narednu utakmicu igra u petak od 19 časova protiv Real Madrida.

