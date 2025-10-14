"PODRŠKA NAJBOLJIH NAVIJAČA NA SVETU JE BILA ODLUČUJUĆA!" Saša Obradović nakon trijumfa Crvene zvezde nad Žalgirisom

Trener Crvene zvezde Saša Obradović je izneo utiske nakon pobede nad Žalgirisom.

FOTO: Ata images

- Čestitam svom timu, zaslužili smo pobedu. Posebno sa u četvrtoj četvrtini. Igrali smo sa 'velikim srcem'. Iako smo pogodili dve trojke i dalje smo mogli da pobedimo pobedu. Atmosfera se diže posle ove pobede i one protiv Fenerbahčea. Žalgiris igra najbolju košarku, ali smo pronašli način.

Da li je odbrana bila ključna i "x" faktor Nvora?

- I jedno i drugo je bilo 'x' faktor. Nije samo jedan igrač, vidi se veliki timski duh. Svi mogu da se oslone jedni na druge. Pričamo u Nvori, ali Kodi je sa četiri poena odigrao izvanrednu utakmicu, ili Deki Davidovac. Isto je jedan od faktora koji je uticao svojim zalaganjem. Povezani smo više nego što smo bili u prošlosti. Posle utakmice sa Fenerom izgleda bolje, ali garantujem da će biti bolje vremenom - rekao je Obradović.

- U nekim fazma ni meni nije odgovoralo. Želimo da igramo brzo, imali smo 16 izgubljenih lopti, oni su produkt toga. Sve je deo procesa, treba staviti svakog igrača na pravo mesto. Za to mi treba malo vremena.

Vrlo malo šuteva za tri poena.

- Karakteristično je, nisu svi dobri šutevi. Malo fali Karter. To nije u nekim glavnim odlikama svih ovih igrača. Važno je da može da se nađe način, pogotovo odbranbeno, a to je da se pobedi utakmica.

Šta je bilo najlošije u igri Zvezde?

- U nekim situacijama mi je malo falilo pameti, ali opet ponavljam, treba vremena. U svlačionici sam govorio da možda treba bolje da gađamo neke mis-mečeve. BItno je da smo našli igrača koji je napravio razliku. U Nvori je jedan igrač koji može da ti daje neke sigurne poene, pogtovo iz nekih izolacija. U nekom prethodnom periodu kroz pik nije mogao bolje da rešava situacije. U ovakvkoj, gde smo i skraćeni sa rotacijom, mnogo toga deluje plastično, nelogićno i ne spontano, ali važna je pobeda i to se na kraju gleda.

Šta da se popravi do sledeće utakmice?

- Da imamo isti odnos, kao na ovoj utakmici defanzivno. Gledaćemo da popravimo odbranu. Fizika postoji, možemo različite odbrane da radimo. Zbog toga smo nezgodni za druge.

Energetski momenat je prelomio. Kako je debitovati pred navijačima Crvene zvezde.

- Podrška najboljih navijača na svetu je bila odlučujuća, da se odbrana stegne još više. Meni to znači. U prethodnom delu nisam mogao da osetim slast. Specijalna je emocija, pokušavao sam dosta toga i uspeo sam da iskontrolišem. Hvala im, nek budu uz nas. Bićemo bolji.

Pronašli ste ulogu Semiju Odželeju.

- Na poziciji 3-4, malo deluje previše igrača. To uopšte nije mana, Evroliga je takvo takmičenje, gde neće pobediti bolji, nego ko bude zdraviji na kraju. Ovaj način igre, kao što se sad dosta forsira. Možda je bilo najviše povreda ikad, velikih povreda. Ja ove godine ne znam koliko je igrača izašlo iz rotacije. Treba se prilagoditi, ne možeš da igraš neku usporenost. Moraš da znaš da igraš sa različitim brzinama. Tako je konstruisana ova ekipa. Možda je preveliko razmišljanje i brzina faktor.

Motiejunas je ušao u srca navijača. Sarađivali ste i ranije. Koliko znači što je u timu

- Za moje neko prilagođavanje, osim navijača što su mi dali veliku podršku. Mnogo je važno da imaš ljude koje znaš. Osim naših igrača. On je bio veliki faktor u svlačionici Monaka, imali smo specijalni odnos. Uopšte nije bilo sumnje da ćemo da sarađujemo dobro na ovom nivou.

Šta kažete na tehničku Monekea?

- Mora da se prilagodi na te tehničke i reakcije koje su kažnjive. Moramo da iskontrolišemo to. Svako novo pravilo se na početku svira mnogo, ali opet, bila je već jedna u Minhenu. Ovo je drugi put da se ponovi. Ajde da budemo pametni iz svega toga. Ne mislim da je bila reakcija za tehničku, ne u tom momentu, ali ima dosta razloga. Važno da je tim ostao zajedno u toj situaciji.

Situacija sa povređenim?

- Videćemo od dana do dana. Dobrić i Plavšić dobro treniraju, ali ne znam kad će da zaigraju..