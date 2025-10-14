Košarka

"ARENA" ZAGRMELA: Evo kako je Saša Obradović dočekan po povrtaku u Crvenu zvezdu (VIDEO)

Časlav Vuković

14. 10. 2025. u 19:52

SAŠA Obradović se posle pet godina vratio u Crvenu zvezdu, a po izlasku na parket na utakmici protiv Žalgirisa dočekan je velikim aplauzom.

АРЕНА ЗАГРМЕЛА: Ево како је Саша Обрадовић дочекан по повртаку у Црвену звезду (ВИДЕО)

FOTO: ABA liga/Koper Primorska/Aleksander Golob

Navijači crveno-belih su ovim gestom jasno pokazali šta misle o povratku igračke legende u klub i nadaju se da će kao trener ostvariti velike rezultate.

Evo kako je izgledao ulazak Saše Obradovića na parket:

 

Ovacijama je dočekan i pomoćni trener Tomislav Tomović koji je kao glavni trener izvojeveo veliki trijumf protiv Fenerbahčea (86:81).

Podsetimo, utakmicu Crvena zvezda - Žalgiris možete da pratite na portalu "Novosti".

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PRENOS, ZVEZDA - ŽALGIRIS: Kakva utakmica u Areni
Košarka

0 0

uživoPRENOS, ZVEZDA - ŽALGIRIS: Kakva utakmica u Areni

CRVENA zvezda nakon velike pobede nad Fenerbahčeom u Istanbulu (86:81) seriju želi da nastavi protiv zahuktalog Žalgirisa koji je jedini maksimalan posle tri kola - 3:0. Utakmicu koja se igra u "Beogradskoj areni" možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

14. 10. 2025. u 19:52

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP OBJAVIO: Rat je završen

TRAMP OBJAVIO: Rat je završen