"ARENA" ZAGRMELA: Evo kako je Saša Obradović dočekan po povrtaku u Crvenu zvezdu (VIDEO)
SAŠA Obradović se posle pet godina vratio u Crvenu zvezdu, a po izlasku na parket na utakmici protiv Žalgirisa dočekan je velikim aplauzom.
Navijači crveno-belih su ovim gestom jasno pokazali šta misle o povratku igračke legende u klub i nadaju se da će kao trener ostvariti velike rezultate.
Evo kako je izgledao ulazak Saše Obradovića na parket:
Ovacijama je dočekan i pomoćni trener Tomislav Tomović koji je kao glavni trener izvojeveo veliki trijumf protiv Fenerbahčea (86:81).
Podsetimo, utakmicu Crvena zvezda - Žalgiris možete da pratite na portalu "Novosti".
