"ARENA" ZAGRMELA: Evo kako je Saša Obradović dočekan po povrtaku u Crvenu zvezdu (VIDEO)

SAŠA Obradović se posle pet godina vratio u Crvenu zvezdu, a po izlasku na parket na utakmici protiv Žalgirisa dočekan je velikim aplauzom.

FOTO: ABA liga/Koper Primorska/Aleksander Golob

Navijači crveno-belih su ovim gestom jasno pokazali šta misle o povratku igračke legende u klub i nadaju se da će kao trener ostvariti velike rezultate.

Evo kako je izgledao ulazak Saše Obradovića na parket:

Ovacijama je dočekan i pomoćni trener Tomislav Tomović koji je kao glavni trener izvojeveo veliki trijumf protiv Fenerbahčea (86:81).

