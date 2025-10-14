CRVENA zvezda nakon velike pobede nad Fenerbahčeom u Istanbulu (86:81) seriju želi da nastavi protiv zahuktalog Žalgirisa koji je jedini maksimalan posle tri kola - 3:0. Utakmicu koja se igra u "Beogradskoj areni" možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

FOTO: KK Crvena zvezda

Crvena zvezda - Žalgiris (početak, 20)

Uoči meča:

Ova utakmica biće posebna za navijače crveno-belih, pošto će povratnički debi na klupi imati klupska legenda Saša Obradović.

On se posle pet godina vratio u svoj klub na mesto šefa stručnog štaba i sigurno će učiniti sve da ekipu povede do trijumfa protiv litvanskog velikana.

To neće biti lako, jer je rival kvalitetan, ali i zbog toga što srpski stručnjak ne može da računa na veliki broj igrača. Van stroja su Džoel Bolomboj, Ajzea Kenan, Hasijel Rivero, Tajson Karter, Devonte Grejem, Ognjen Dobrić i Uroš Plavšić.

Ipak, puna hala bi mogla da odigra bitnu ulogu i pogura Crvenu zvezdu ka drugom vezanom ovosezonskom trijumfu u Evroligi.

Žalgiris igra odlično i do sad je pobedio u gostima Monako (89:84) i Bajern (98:70), te Fenerbahče (84:81) kod kuće.

Podsetimo, Zvezda u petak od 19 sati dočekuje Real Madrid, takođe u "Beogradskoj areni".

