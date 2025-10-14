KOŠARKAŠKI ZEMLJOTRES! Crvena zvezda juri brutalno pojačanje, ali ima jedan problem

POSLE silnih povreda na Malom Kalemegdanu, srpski tim je krenuo u traženje novih pojačanja.

FOTO: M. Vukadinović

Kako prenose Turci, aktuelni košarkaš Galatasaraja Džejms Palmer, navodno je na meti Crvene zvezde.

Novi trener Zvezde Saša Obradović usled skraćenog rostera izazvanog povredama, traži dodatnu alternativu u bekovskoj liniji, pa bi izbor mogao da padne upravo na Palmeru.

Ipak, postoji jedan problem. Galatasaraj ne želi da ga pusti tek tako, posebno zbog toga što je letos potpisao novi ugovor i to bez izlaznih klauzula, bar tako tvrdi turski novinar Džan Bedel.

- Ne postoji nikakva izlazna klauzula za Evroligu u ugovoru Džejmsa Palmera. Trenutne vesti koje se pojavljuju u vezi sa njim nisu istinite - poručio je Bede.

Galatasaray’s James Palmer is linked with a move to Crvena Zvezda, as claimed by some sources pic.twitter.com/0xNUwbLhHe — GalatasarayBballNews (@Emre_kilic54) October 13, 2025

Čak i da nema izlazne klauzule, jasno je da i Amerikancu ide u prilog da se oproba u Evroligi.

Pruža sjajne partije u novoj sezoni, protiv Bahčešehira i Tofaša je dao po 27 poena, Igokei je ubacio 18, Petkimu 15... Na tri utakmice u turskom šampionatu ima prosek od 23 poena, 3,7 asistencija i 3,3 skoka po meču.

Ostaje da se vidi kakva će konačna odluka biti...

