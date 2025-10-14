TOTALNA REKONSTRUKCIJA NA MALOM KALEMEGDANU! Saša Obradović doveo tri pojačanja u Crvenu zvezdu

Promene na Malom Kalemegdanu!

Photo: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

Kako prenosi Meridian sport, Saša Obradović je sa sobom u crveno-beli tim doveo tri pojačanja za Crvenu zvezdu, odnosno stručni štab.

Radi se o iskusnom pomoćnom treneru Milanu Miniću koji je koji je sarađivao sa Dušanom Dudom Ivkovićem, Željkom Obradovićem, Sašom Đorđevićem.

Tu su i još neka druga velika imena, a bio je deo PAOK-a, Olimpijakosa, Panatinaikosa, reprezentacije Jugoslavije i Srbije, Arisa, AEK-a, Panioniosa.

Novo lice je i Boris Pete koji je radio sa Aleksandrom Džikićem u reprezentaciji Gruzije i bio je zadužen za pripremu utakmicu.

Takođe, stigao je i Dušan Marković koji će biti kondicioni trener Zvezde, a u prvom mandatu Obradovića u beogradskom klubu su imali priliku da sarađuju.

