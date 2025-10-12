Košarka

SFEROPULOS VEĆ PRONAŠAO NOVI KLUB?! Mogao bi da potpiše za "bratski" tim Partizana

Filip Milošević

12. 10. 2025. u 19:35

Doskorašnji trener Crvene zvezde, Janis Sferopulos, karijeru bi mogao da nastavi u Paoku.

FOTO: M. Vukadinović

Kako prenosi "sportdog.gr", doskorašnji strateg crveno-belih je favorit za povratak u Solun i ekipu PAOK-a gde je radio kao pomoćnik u periodu od 1997. do 2005. godine.

Posle angažmana u PAOK-u ušao je u trenerske vode koje su ga vodile od Kolosa, preko CSKA, Hjustona, Panionisa, Olimpijakosa, Makabija i naposletku Malog Kalemegdana.

