OTVOREN RENOVIRANI KOŠARKAŠKI TEREN: Sportski objekat i memorijalni turnir u čast Anje Radonjić (FOTO)
Kod hale sportova u gradu na Crnici svečano je otvoren renovirani košarkaški teren u znak sećanja na preminulu mladu sugrađanku Anju Radonjić (23), koja je tragično stradala od posledica nesreće na Železničkoj stanici u Novom Sadu, a istim povodom održan je i prvi Humanitarni memorijalni turnir.
Otvaranju sportskog terena prisustvovali su brojni Anjini sugrađani, najviše mladi sportisti, predstavnici njenog kluba i KK Crvena zvezda. U trenutku kad je presečena crvena vrpca na teren su poletele plišane igračke koje je publika posvetila Anji, a biće darovane deci bez roditeljskog staranja.
Košarka je bila važan deo života preminule mlade sportistkinje, koju je i sama igrala kao članica OKK Paraćin, a kako je posebno volela Crvenu zvezdu, na inicijativu Fondacije „Anja Radonjić“ taj košarkaški klub je i finansirao obnovu terena u Paraćinu koji će poneti Anjino ime.
Tik uz teren umetnica iz Paraćina Marija Komarac oslikala je mural sa likom mlade košarkašice, koji će stalno podsećati na to u čiju čast je teren napravljen.
Prvi Humanitarni memorijalni turnir, organizovan ovog vikenda istim povodom, okupio je osam kadetskih ženskih ekipa. Turnir je počeo u subotu, a ekipe iz više gradova Srbije tokom vikenda borile su se za pobednički trofej.
Sredstva prikupljena sa ovog takmičenja biće donirana deci kojoj je finansijska podrška neophodna, a turnir će biti održavan svake godine.
