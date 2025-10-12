SAD SE SVE ZNA: Žofri Lovernj pronašao novi klub

POMINjALO se da bi Žofri Lovernj mogao da se vrati u Partizan, ali sad je jasno da od toga neće biti ništa, pošto je Francuz pronašao novi klub.

FOTO: EPA

Ovaj 34-godišnjak je odabrao zanimljivu destinaciju za nastavak karijere. On je potpisao ugovor za Sporting klub iz Kuvajta, objavio na nalogu "X" Miško Ražnatović.

Joffrey Lauvergne is the new player of Sporting club Kuwait!#BeoBasket — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) October 12, 2025

Lovernj je prošlu sezonu završio u dresu Asvela, a toko leta je trenirao sa ekipom Mege. Sad je jasno da naće igrati u Evroligi u sezoini 2025/26.

Francuz je u bogatoj karijeri nastupao za Šalon, Valensiju, Partizan, Himki, Denver nagets, Oklahoma siti Tander, Čikago buls, San Antonio spars, Fenerbahče, Žalgiris i Asvel.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

