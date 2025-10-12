SAD SE SVE ZNA: Žofri Lovernj pronašao novi klub
POMINjALO se da bi Žofri Lovernj mogao da se vrati u Partizan, ali sad je jasno da od toga neće biti ništa, pošto je Francuz pronašao novi klub.
Ovaj 34-godišnjak je odabrao zanimljivu destinaciju za nastavak karijere. On je potpisao ugovor za Sporting klub iz Kuvajta, objavio na nalogu "X" Miško Ražnatović.
Lovernj je prošlu sezonu završio u dresu Asvela, a toko leta je trenirao sa ekipom Mege. Sad je jasno da naće igrati u Evroligi u sezoini 2025/26.
Francuz je u bogatoj karijeri nastupao za Šalon, Valensiju, Partizan, Himki, Denver nagets, Oklahoma siti Tander, Čikago buls, San Antonio spars, Fenerbahče, Žalgiris i Asvel.
