SAD SE SVE ZNA: Žofri Lovernj pronašao novi klub

Časlav Vuković

12. 10. 2025. u 16:15

POMINjALO se da bi Žofri Lovernj mogao da se vrati u Partizan, ali sad je jasno da od toga neće biti ništa, pošto je Francuz pronašao novi klub.

FOTO: EPA

Ovaj 34-godišnjak je odabrao zanimljivu destinaciju za nastavak karijere. On je potpisao ugovor za Sporting klub iz Kuvajta, objavio na nalogu "X" Miško Ražnatović.

Lovernj je prošlu sezonu završio u dresu Asvela, a toko leta je trenirao sa ekipom Mege. Sad je jasno da naće igrati u Evroligi u sezoini 2025/26.

Francuz je u bogatoj karijeri nastupao za Šalon, Valensiju, Partizan, Himki, Denver nagets, Oklahoma siti Tander, Čikago buls, San Antonio spars, Fenerbahče, Žalgiris i Asvel.

