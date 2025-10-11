Košarka

PARTIZAN SLAVIO U SPLITU: Dominacija Dvejna Vašingtona, Murinenove tri blokade u pobedi crno-belih

Filip Milošević

11. 10. 2025. u 20:01

Košarkaši Splita dočekali su Partizan u okviru 2. kola ABA lige i izgubili sa 81:86.

ПАРТИЗАН СЛАВИО У СПЛИТУ: Доминација Двејна Вашингтона, Муриненове три блокаде у победи црно-белих

FOTO: Split/Ivica Cavka/ABA liga

Partizan je u prvoj četvrtini imao velikih napadačkih problema pošto su postigli samo osam poena. Već u drugoj četvrtini je to ličilo na crno-bele pošto su uspeli da ubace skoro četiri puta više nego u prvoj, postigavši 30 poena.

Na poluvremenu se otišlo sa četiri poena prednosti za beogradsku ekipu. Već na kraju treće deonice razlika je bila dvocifrena, međutim u poslednjih pet minuta Split uspeva da priđe na samo posed zaostatka, ali ipak su crno-beli imali odgovor na dobru igru domaćina i uspeli su da upišu pobedu.

Najbolji u Partizanu bili su Dvejn Vašington sa 23 poena, dok ga je pratio Sterling Braun sa 13. Solidnu rolu odigrao je i mladi Finac u ekipi Partizana - Mika Murinen. Ubacio je četiri poena, uhvatio tri skoka i upisao dve asistencije, takođe je uspeo da napravi i tri blokade.

Kod Splita najbolji su bili Tejvon Majers sa 23 i Ivan Perasović sa 15 poena.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DRAMATIČNO RUSKO UPOZORENJE: Amerikanci grupišu velike vojne snage, pokušaj invazije sasvim moguć

DRAMATIČNO RUSKO UPOZORENjE: Amerikanci grupišu velike vojne snage, pokušaj invazije sasvim moguć