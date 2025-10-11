PARTIZAN SLAVIO U SPLITU: Dominacija Dvejna Vašingtona, Murinenove tri blokade u pobedi crno-belih
Košarkaši Splita dočekali su Partizan u okviru 2. kola ABA lige i izgubili sa 81:86.
Partizan je u prvoj četvrtini imao velikih napadačkih problema pošto su postigli samo osam poena. Već u drugoj četvrtini je to ličilo na crno-bele pošto su uspeli da ubace skoro četiri puta više nego u prvoj, postigavši 30 poena.
Na poluvremenu se otišlo sa četiri poena prednosti za beogradsku ekipu. Već na kraju treće deonice razlika je bila dvocifrena, međutim u poslednjih pet minuta Split uspeva da priđe na samo posed zaostatka, ali ipak su crno-beli imali odgovor na dobru igru domaćina i uspeli su da upišu pobedu.
Najbolji u Partizanu bili su Dvejn Vašington sa 23 poena, dok ga je pratio Sterling Braun sa 13. Solidnu rolu odigrao je i mladi Finac u ekipi Partizana - Mika Murinen. Ubacio je četiri poena, uhvatio tri skoka i upisao dve asistencije, takođe je uspeo da napravi i tri blokade.
Kod Splita najbolji su bili Tejvon Majers sa 23 i Ivan Perasović sa 15 poena.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
"GROBARI" SU OVO ŽELjNO ČEKALI! Partizan dovodi NBA centra?
10. 10. 2025. u 21:27
HITNO SE OGLASILA EVROLIGA: Objavili saopštenje, a tiče se NBA Evropa
10. 10. 2025. u 16:52
NOVI ŠOK NA MASTERSU U ŠANGAJU! Ispao i Danil Medvedev
11. 10. 2025. u 15:42
NAJVAŽNIJIH 90 MINUTA DO SADA: Srbija preko Albanije pravi veliki korak ka plasmanu na Mundijal
APSOLUTNO najbitniji meč u kvalifikacijama za Svetsko prventvo fudbaleri Srbije odigraće večeras u Leskovcu gde će od 20.45 ugostiti Albaniju.
11. 10. 2025. u 07:20
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
NAUČNICI ZABRINUTI: Otkrili nešto alarmantno što curi ispod okeana oko Antarktika: "Nepoznanica - ne znamo zašto"
NAUČNICI su otkrili alarmantan fenomen na Antarktiku - metan, gas koji snažno zagreva planetu, oslobađa se iz pukotina na morskom dnu "zapanjujućom brzinom" kako se regija zagreva. Ovo otkriće izaziva bojazan da su postojeće prognoze globalnog otopljavanja možda bile podcenjene, piše Si En En.
11. 10. 2025. u 10:46
Komentari (0)