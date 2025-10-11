MILUTINOV PRETEKAO PRINTEZISA! Srbin ispred legendarnog Grka na večnoj listi Evrolige
Srpski centar Nikola Milutinov protiv Dubaija u Evroligi došao je do novog dabl-dabl učinka, i tako pretekao legendarnog Jorgosa Printezisa na večnoj listi skakača u Evroligi.
Sada je na 11. poziciji sa 1459 uhvaćenih lopti i korača prema najboljih deset. Ispred sebe ima Nikolu Mirotića sa 1477, deveti je Ante Tomić sa 1535 skokova, osmi Brajant Danston sa 1599, sedmi legendarni Janis Burusis sa 1603, šesti Nikola Meli i njegovih 1623 skokova.
Najboljih pet čine:
1. Paulijus Jankunas 2010
2. Edi Tavarse 1855
3. Kajl Hajns
4. Felipe Rejs (1799)
5. Jan Veseli (1785)
