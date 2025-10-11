Košarka

SADA I ZVANIČNO! KK Crvena zvezda imenovala novog trenera (VIDEO)

Филип Милошевић

11. 10. 2025. u 13:34

SAGA je završena!

Saša Obradović se vratio u Crvenu zvezdu. Trofejni stručnjak je zamenio na klupi Janisa Sferopulosa koji je pre nekoliko dana završio svoju "misiju" na klupi crveno-belih.

Proslavljeni košarkaš i trener vratiće se na Mali Kalemegdan nakon 2020. godine. Njegov boravak u klubu tada nije bio uspešan.

Obradović je, veliki deo igračke karijere proveo upravo u Crvenoj zvezdi za koju je igrao u tri navrata (1987-1993, 1994, 1999-2000) .

