SADA I ZVANIČNO! KK Crvena zvezda imenovala novog trenera (VIDEO)
SAGA je završena!
Saša Obradović se vratio u Crvenu zvezdu. Trofejni stručnjak je zamenio na klupi Janisa Sferopulosa koji je pre nekoliko dana završio svoju "misiju" na klupi crveno-belih.
Proslavljeni košarkaš i trener vratiće se na Mali Kalemegdan nakon 2020. godine. Njegov boravak u klubu tada nije bio uspešan.
Obradović je, veliki deo igračke karijere proveo upravo u Crvenoj zvezdi za koju je igrao u tri navrata (1987-1993, 1994, 1999-2000) .
