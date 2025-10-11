AMERIKANCI BEZ MILOSTI: Osuđen brat Nikole Jokića
Strahinja Jokić, brat srpskog košarkaša Nikole Jokića osuđen je na kaznu od 12 meseci uslovno zbog incidenta tokom meča Denvera u plej-ofu 2024. godine.
Ovu informaciju preneo je američki "TMZ Sports".
Prema podacima tužilaštva u Denveru, sudija je izrekao kaznu u petak, nakon što se Strahinja izjasnio krivim za neovlašćeni ulazak na teren i narušavanje javnog reda i mira.
Cela scena odigrala se tokom plej-of meča Denver Nagets - Los Anđeles Lejkers 22. aprila 2024. godine.
Snimci pokazuju kako je Strahinja udario muškarca u lice nakon završetka utakmice, a tvrdi se da je muškarac tom prilikom zadobio potres mozga.
Prvobitno se izjašnjavao da nije kriv, tvrdeći da je delovao u odbrani starije osobe koja se nalazila u blizini.
Strahinja Jokić je ranije viđan na utakmicama Nikole Jokića više puta pre incidenta, iako nije jasno da li je od tada ponovo bio u Ball Areni da gleda trostrukog MVP-a.
Nikola Jokić se, u međuvremenu, priprema za svoju 11. sezonu u NBA, koja počinje krajem ovog meseca.
