BEŠIKTAŠ DEMOLIRAO RIVALA! Novi selektor Srbije dominantan na klupi turskog velikana

Košarkaši Bešiktaša pobedili su večeras na svom terenu Bujukčekmedže rezultatom 100:76 u meču trećeg kola turskog prvenstva.

FOTO Evrokup

Najefikasniji u timu Bešiktaša, koji sa klupe vodi selektor Srbije Dušan Alimpijević, bio je Ante Žižić sa 16 poena.

Entoni Braun je postigao 14 poena, a Vito Braun i Devon Dotson po 13.

U redovima Bujukčekmedžea istakao se Kej van der Vurst sa 17 poena, a Džejlen Lek je ubacio 16.

Bujukčekmedže je vodio tokom prvog poluvremena, a posle 20 minuta igre bilo je 52:44. Domaći tim je ipak u nastavku meča došao do preokreta i ubedljive pobede.

Bešiktaš je vodeći na tabeli turskog prvenstva sa maksimalnim učinkom od tri pobede, dok je Bujukčekmedže upisao sva tri poraza.

U sledećem kolu, Bešiktaš će gostovati Esenleru, dok će Bujukčekmedže igrati protiv Bašakšehira.