BEŠIKTAŠ DEMOLIRAO RIVALA! Novi selektor Srbije dominantan na klupi turskog velikana
Košarkaši Bešiktaša pobedili su večeras na svom terenu Bujukčekmedže rezultatom 100:76 u meču trećeg kola turskog prvenstva.
Najefikasniji u timu Bešiktaša, koji sa klupe vodi selektor Srbije Dušan Alimpijević, bio je Ante Žižić sa 16 poena.
Entoni Braun je postigao 14 poena, a Vito Braun i Devon Dotson po 13.
U redovima Bujukčekmedžea istakao se Kej van der Vurst sa 17 poena, a Džejlen Lek je ubacio 16.
Bujukčekmedže je vodio tokom prvog poluvremena, a posle 20 minuta igre bilo je 52:44. Domaći tim je ipak u nastavku meča došao do preokreta i ubedljive pobede.
Bešiktaš je vodeći na tabeli turskog prvenstva sa maksimalnim učinkom od tri pobede, dok je Bujukčekmedže upisao sva tri poraza.
U sledećem kolu, Bešiktaš će gostovati Esenleru, dok će Bujukčekmedže igrati protiv Bašakšehira.
