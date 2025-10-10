uživoPRENOS, FENERBAHČE - CRVENA ZVEZDA: Crveno-beli protiv šampiona Evrope žele do prve pobede u novoj sezoni Evrolige
Košarkaši Fenerbahčea dočekaće Crvenu zvezdu u okviru 3. kola Evrolige. Meč je na programu u 19:45, a vi možete uživo da ga ispratite uz portal "Novosti".
UOČI MEČA:
Crvena zvezda je u četvrtak otpustila Joanisa Sferopulosa, a srpski tim će sa klupe voditi Tomislav Tomović.
Crvneo-beli su loše započeli novu sezonu pošto su na skoru 0-2 nakon prva dva kola Evrolige, a i u ABA ligi su sezonu započeli porazom od Zadra i to u Beogradu. Na naplatu su došli loši rezultati i Zvezda je zbog toga uručila otkaz grčkom stručnjaku.
Ono što može da hrabri crveno-bele pred ovaj dule je to da su prethodne dve godine u najelitnijem evropskom takmičenju uspeli da pobede Fenerbahče u Istanbulu.
Fener je ovu sezonu počeo polovično, pošto je u prvom kolu slavio protiv Pariza da bi u drugom izgubio od Žalgirisa u Litvaniji.
