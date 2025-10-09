PRENOS, PARTIZAN - EFES: Kakav meč u Areni

KOŠARKAŠI Partizana dočekaće Anadolu Efes u trećem kolu Evrolige. Susret možete uživo da pratite na portalu "Novosti".

PARTIZAN - EFES ( početak u 20.30)

UOČI MEČA



Oba tima u treće kolo ulaze sa učinkom jedna pobeda i jedan poraz, te će večeras učiniti sve da pobedom pokrenu pozitivan niz.

Vrlo loše izdanje na otvaranju u Dubaiju, Partizan je neutralisao trijumfom nad Olimpijom Milano na premijeri nove sezone pred svojim navijačima. Crno-beli su protiv gostiju iz Italije, zadovoljnih prethodnim trijumfom nad Crvenom zvezdom, pokazali oscilacije, pre svega kad nosioci iz startne petorke napuste parket. Od sigurnih 20 razlike u trećoj deonici, došlo se do strahovanja od šut Marka Gudurića za moguću pobedu Olimpije.

Isti scenario viđen je i protiv Krke. Opuštanje i duža minutaža rezervi doprineli su povratku tima iz Novog Mesta do egala. Da je protivnik bio kvalitetniji, rizikovao bi se i poraz. Naravno, Željko Obradović je svestan napornog rasporeda na početku sezone, neuigranosti novih imena i potrebe sa svežinom glavnih igrača, te je u susretu ABA lige morao da rizikuje sa većom minutažom rezervnih, ali nesporno dobrih, pojedinaca. Što se pre uigraju, to bolje.

Anadolu Efes predvođen Igorom Kokoškovim sa klupe takođe je u procesu privikavanja novih imena. I sa mesta trenera i među igračima. Šejn Larkin, Erdžan Osmani i Šehmus Hazer vratili su se u klupski dres posle evropskog srebra u Rigi, a pridošlica Jorgos Papajanis se okitio bronzom sa selekcijom Grčke. U foto-finišu prelaznog roka ugrabili su Džordana Lojda, koji je beležio brhunske partije za Poljsku na Evrobasketu. Američki strelac, posle leta provedenog pod statusom slobodnog agenta, krenuo je silovito sa 16 poena protiv Makabija i 26 protiv Hapoela iz Tel Aviva.

Dvostruko domaćinsto nije Efes uspeo da maksimalno iskoristi. Slavili su nad Makabijem 85:78, ali tek posle preokreta u poslednjoj deonici, da bi zatim bili poraženi od novajlije Hapoela sa 87:81. Sastav Dimitrisa Itudisa je trijumfima u Barseloni i Istanbulu istakao kandidaturu i kapacitete za gornji deo tabele.

Nalik Partizanu, Anadolu Efes "kuburi" na centarskoj poziciji. Vensan Poarije je zadobio tešku povredu kolena i ko zna kad će se vratiti. Od gorostasa imaju samo Papajanisa u ponudi. Na drugoj strani, crno-beli pariraju sa Tajrikom Džonson.

Što se tiče zdravstvenog biltena kod gostiju, Pi Džej Doužer je pod znakom pitanja usled povrede prsta na ruci. Šejn Larkin je izvrnuo skočni zglob na susretu sa Bursom u domaćem prvenstvu i verovatno neće biti u punoj snazi.

Oba međusobna susreta prošle sezone otišli su u ruke Efesu. Prvi u Istanbulu se završio rezultatom 86:77, a drugi u Beogradu je bio bolniji. Usred završne borbe za plej-in, Partizan je bio deklasiran sa 97:65.

Partizan će večeras navijačima predstaviti i novi parket na kome će igrati svoje mečeve.

