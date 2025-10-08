PARTIZAN SE OGLASIO VAŽNIM SAOPŠTENJEM PRED EFES: "Misija kluba je da svaku stolicu odbrani"

NIJE po Partizan prošao dobro prvi meč na domaćem terenu. Upisana je pobeda, ali su gnevni bili domaći navijači zbog činjenice da nisu na vreme mogli da uđu u arenu.

FOTO: Ata images

Borba protiv falsifikovanja ulaznica dovela je do toga da su crno-beli morali u toku utakmice sa Milanom da se oglašavaju o situaciji.

Osim toga, deo publike je vređao i predsednika kluba Ostoju Mijailovića. Trener je apelovao na navijače da navijaju sportski, a onda se oglasio i klub sa molbom da se dođe ranije na utakmicu sa Efesom.

Kao i apelom da se ulaznice ne kupuju iz "alternativnih" izvora, jer postoji veliki rizik da je u pitanju falsifikat.

- Klub je posvećen ideji da sačuva vrednost ulaznica koje ste kupili! Vas 14.000 ima sezonske karte, a očekuje se i da sve dnevne ulaznice budu rasprodate. Misija Kluba je da svaku stolicu odbrani i spreči svaki pokušaj ulaska bez validne ulaznice. Ovim putem, Klub poručuje svima da ne dolaze sa neispravnim ulaznicama jer neće ući u dvoranu. Ranijih godina je bilo pritužbi da je dolazilo do situacija da na nečijem mestu sedi osoba sa neadekvatnom ulaznicom ili bez ulaznice. Samo na utakmici protiv Olimpije, zabeleženo je oko 2.000 pokušaja ulaska sa falsifikovanim kartama, što je i dovelo do zagušenja na ulazima u dvoranu. KK Partizan je odlučan da tome stane na put i zbog toga su mere bezbednosti drastično pojačane.

Odmah se nastavlja:

- Zbog svega navedenog, Klub još jednom apeluje na navijače da ne kupuju karte iz 'alternativnih izvora', preko neovlašćenih sajtova za prodaju ili putem društvenih mreža. Takođe, KK Partizan poziva navijače da zbog kontrola na ulazima dođu u dvoranu ranije. Sve provere na ulazima, vrše se u cilju zaštite mesta koja ste uredno platili. Za nedoumice i probleme sa ulaznicama, možete se obratiti zaposlenima na blagajni jug uoči utakmice. Dođite u Arenu, dođite da se zajedno borimo za novu evroligašku pobedu!

Utakmica Partizan - Efes igra se sutra od 20.30 u Areni.

