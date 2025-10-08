Košarka

"ODUZELI SU MI SNOVE! MNOGO MI JE KRIVO" Ovako je novi trener Zvezde govorio, oduševiće "delije"

Александар Илић
Aleksandar Ilić

08. 10. 2025. u 16:16

KOŠARKAŠI Crvene zvezde u nastavku sezone imaće novog trenera, na mesto Janisa Sferopulosa stići će miljenik "delija" - Saša Obradović.

ОДУЗЕЛИ СУ МИ СНОВЕ! МНОГО МИ ЈЕ КРИВО Овако је нови тренер Звезде говорио, одушевиће делије

FOTO: M. Vukadinović

Nakon objave da stiže Obradović počeo je na internetu da se vrti jedan njegov intervju iz 2023. godine. -

- Mnogo mi je krivo što nisam imao više vremena u Zvezdi, verovatno bi bilo sve drugačije. Uzeli su mi snove. Ovo je Zvezdino odelo, rekao je Obradović..

On je 2020. godine seo na klupu Zvezde, napustio je Monako i vratio se u klub čiji je dres nosio u tri navrata (1987-1993, 1994, 1999-2000). 

U sezoni u kojoj zbog pandemije virusa korona nije bilo publike nije nijednom vodio ekipu pred navijačima, pa će sada kada sedne na klupu prvi put čuti huk sa tribina.

- Za mene je uvek sve bilo otvoreno. Niko nije čuo moju priču na kraju krajeva, ali sam iz ove familije, ponikao sam ovde i svaki stepenik poznajem u Crvenoj zvezdi, kada sam osvajao sve sa Nešom Ilićem i drugima, ostao je veliki trud da bi ovaj tim doživeo ovo što jeste. Sada je redovni evroligaš i najbolja ekipa poslednjih godina. Dosta mi je teško bilo, u jednom trenutku teško i za koncentraciju, ali hvala im na dočeku i poštovanju. Drago mi je da sam se na neki način vratio u familiju..., rekao je Saša Obradović koga su novinari pitali da "ispriča svoju priču".

- Ne možete da čujete, preduga je priča, samo ću jednu stvar da tražim... To da sam tražio bonuse za kup, to veze sa vezom nema. Najvažnije od svega, svi ovde u klubu znaju kakav sam čovek pre svega, znaš i ti sam na kraju krajeva. Ja ne mogu da budem drugačiji, dodao je on.

