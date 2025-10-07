"MRZIMO KAD GUBIMO!" Semi Odželej nakon tri vezana poraza Crvene zvezde

Košarkaš Crvene zvezde Semi Odželej izjavio je da nikome ne prijaju tri poraza za redom, ali da nema mesta za paniku.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Zvezda je poražena u prva dva kola Evrolige, a zatim i u prvom kolu ABA lige.

- Mrzimo da gubimo. Nismo ovde da bismo gubili, moramo da budemo bolji - rekao je Odželej za Meridian sport.

Novi poraz navijači Zvezde nisu dočekali sa razumevanjem, pa je jasna poruka poslata sa tribine.

- To je deo ovog posla. Svi želimo da pobeđujemo, kada pobeđuješ, osećaš se dobro, kada gubiš, to boli. Imamo strastvene navijače i normalno je da ne budu zadovoljni kada gubimo. Zato opet kažem, moramo da se poboljšamo.

Odželej ne beži od suštine problema, a to odbrana.

- Najveći problem je bila odbrana. Nedostaje nam komunikacija. Moramo više da verujemo jedni drugima. Napad će zavisiti od utakmice do utakmice, ali odbrana mora da bude konstanta. To moramo da rešimo što pre.