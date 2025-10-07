DOMINACIJA TIMA DUŠANA ALIMPIJEVIĆA: Bešiktaš "zgazio" London u drugom kolu Evrokupa
Košarkaši Bešiktaša slavili su na svom parketu protiv London Lajonsa (99:73), u drugom kolu grupe B Evrokupa.
Od starta meča pa sve do kraja tim novog selektora Srbije je kontrolisao meč i sa "pola gasa" došao do trijumfa.
Najbolji kod domaćih su bili Ante Žižić sa 17 poena i pet skokova, te Vitorio Braun sa 16 poena i četiri skoka.
Kod gostiju najefikasniji su bili Mohamad Adamu sa 14, Džoel Skot sa 13 i Tarik Filip sa 12 poena.
