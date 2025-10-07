Košarka

DOMINACIJA TIMA DUŠANA ALIMPIJEVIĆA: Bešiktaš "zgazio" London u drugom kolu Evrokupa

Filip Milošević

07. 10. 2025. u 21:01

Košarkaši Bešiktaša slavili su na svom parketu protiv London Lajonsa (99:73), u drugom kolu grupe B Evrokupa.

FOTO: Profimedia

Od starta meča pa sve do kraja tim novog selektora Srbije je kontrolisao meč i sa "pola gasa" došao do trijumfa.

Najbolji kod domaćih su bili Ante Žižić sa 17 poena i pet skokova, te Vitorio Braun sa 16 poena i četiri skoka.

Kod gostiju najefikasniji su bili Mohamad Adamu sa 14, Džoel Skot sa 13 i Tarik Filip sa 12 poena.

