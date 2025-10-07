Košarka

"POTROŠILI STE SAV NOVAC, SAMO DA NE BI IGRAO ZA DRUGI TIM?!" Čima Moneke ogorčen na jedan klub u Evroligi

Filip Milošević

07. 10. 2025. u 20:27

Veliki prijatelji van terena su Čima Moneke i košarkaš Panatinaikosa Ti Džej Šorts. Košarkaš Zvezde sada je izneo mišljenje o prelasku omalenog plejmejkera u Panatinaikos.

FOTO: M. Vukadinović

Šorts je u prva dva evroligaška meča proveo samo 10 minuta i postigao četiri poena, a prošle sezone bio je jedan od ako ne i najbolji igrač Evrolige.

- Rećiću istinu o statusu Šortsa. Plašim se da će postava koja će završavati utakmice Panate biti Nan, Grant, Osman, Ernangomez i Holms - počeo je Moneke za  Amerikanos24 i nastavio je:

- To je moje mišljenje. Jednostavno ne verujem da bi igrač koji je mogao da osvoji MVP nagradu otišao u bilo koji drugi tim i da, nakon prve utakmice u kojoj je kao startni plejmejker igrao samo 10 minuta, ne bude starter u drugoj utakmici.

Sluti da je razlog transfera bio isključivo vezan za konkurenciju. 

- Potrošili su sav taj novac da bi šta? Da samo ne bi igrao za neki drugi tim, kao što je Olimpijakos? Da li je to poenta?

Zatim je dodao:

- On je startni plejmejker — on je plejmejker, a ne igrač bez lopte — i to ste znali kad ste ga doveli.

Očigledno ne vidi svetlu budućnost za omalenog plejmejkera u "zelenom" delu Atine.

- Nan je neverovatan, ali ono što me je lično zabrinulo — i to je samo moje mišljenje — jeste da je, dok je Šorts bio na terenu, Kendrick zapravo bio plejmejker - zaključio je Moneke.

