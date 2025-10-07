Košarka

SADA JE SVE JASNO: Evo gde će se održati naredni Ol star meč

Filip Milošević

07. 10. 2025. u 17:34

Potvrđeno je gde će se održati naredni Ol Star NBA lige.

FOTO: Tanjug/AP

Komesar NBA lige Adam Silver potvrdio je da ne postoje planovi za premeštanje Ol-star utakmice 2026. godine iz domaće arene Los Anđeles Klipersa, Intuit Doma, uprkos tome što liga istražuje da li je tim možda zaobišao pravila o ograničenju plata koja uključuju Kavaja Lenarda.

- Nema razmišljanja o pomeranju Ol-star utakmice - rekao je Silver u ponedeljak, preko AP-a.

