SADA JE SVE JASNO: Evo gde će se održati naredni Ol star meč
Potvrđeno je gde će se održati naredni Ol Star NBA lige.
Komesar NBA lige Adam Silver potvrdio je da ne postoje planovi za premeštanje Ol-star utakmice 2026. godine iz domaće arene Los Anđeles Klipersa, Intuit Doma, uprkos tome što liga istražuje da li je tim možda zaobišao pravila o ograničenju plata koja uključuju Kavaja Lenarda.
- Nema razmišljanja o pomeranju Ol-star utakmice - rekao je Silver u ponedeljak, preko AP-a.
