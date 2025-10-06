MIKA MURINEN "ZAKUCAO" KRKU: Partizan slavio u prvom meču nove sezone ABA lige

Košarkaši Partizana pobedili su Krku u prvom kolu ABA lige sa 84:78.

FOTO: Ata images

Tokom prve dve četvrtine crno-beli su bez problema kontrolisali meč i stekli 14 poena prednosti.

Međutim u trećoj deonici Krka je napravila ozbiljnu seriju i popravila šut za tri poena, te su ubacili čak 31 poen u tom periodu, dok su primili "samo" 19.

Ipak, u poslednjih 10 minuta Partizan je uspeo da prelomi meč i stigne do trijumfa.

FOTO: Ata images

Najbolji u crno-belom dresu bili su Vanja Marinković sa 15 poena i Aleksej Pokuševski sa 12.

Kod Krke Viktor Bejli je odigrao fenomenalnu utakmicu, postigao je 29 poena.

Predstavio se navijačima i Mika Murinen koji je imao sedam poena, dva koka i isto toliko asistencija uz jednu maestralnu blokadu.