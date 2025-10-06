KAKVA BLOKADA MIKE MURINENA! Finac se predstavio navijačima Partizana na fenomenalan način (VIDEO)
Finski košarkaš Mika Murinen debitovoa je za Partizan protiv Krke i odmah se predstavio na sjajan način.
Murinen je u igru ušao u durgoj deonici, a ubrzo je pokazao ono čime je privukao pažnju na Evrobasketu.
Navijačima Partizana redstavio se blokadom, koje možete da pogledati u video snimku ispod.
