KAKVA BLOKADA MIKE MURINENA! Finac se predstavio navijačima Partizana na fenomenalan način (VIDEO)

Filip Milošević

06. 10. 2025. u 19:00

Finski košarkaš Mika Murinen debitovoa je za Partizan protiv Krke i odmah se predstavio na sjajan način.

FOTO: FIBA.Basketball

Murinen je u igru ušao u durgoj deonici, a ubrzo je pokazao ono čime je privukao pažnju na Evrobasketu.

Navijačima Partizana redstavio se blokadom, koje možete da pogledati u video snimku ispod.

