"MORAMO DA SE DRŽIMO PLANA..." Janis Sferopulos uoči meča Crvena zvezda - Zadar u ABA ligi
Košarkaši Crvene zvezde dočekaće sutra od 20 časova ekipu Zadra u dvorani "Aleksandar Nikolić" u Beogradu.
- Moramo kao i uvek da se držimo našeg plana i dogovora i u napadu i u odbrani svih 40 minuta. Naša koncentracija je ključna za ovu utakmicu s obzirom da se sastajemo sa čvrstim timom koji zna da igra i koji ima iskustva - rekao je Sferopulos, preneo je zvanični sajt kluba.
"Crveno-beli" su saopštili da prodaje dnevnih karata za meč protiv Zadra neće biti, već će ulaz biti omogućen samo vlasnicima sezonskih karata.
Zvezda će biti oslabljena na ovoj utakmici zbog povreda nekoliko igrača. Za "crveno-bele" neće igrati Ognjen Dobrić, Uroš Plavšić, Devonte Grejem, Hasiel Rivero, Ajzea Kenan i već duže vreme odsutni Džoel Bolomboj.
Za Zvezdu protiv Zadra neće igrati ni Nikola Kalinić, koji odrađuje suspenziju iz finiša prethodne sezone zbog kazne izrečena tokom utakmice u Podgorici.
Zvezda će u ponedeljak biti jača za plejmejkera Jaga Dos Santosa, koji se priključio treninzima tima. Litvanski centar Donatas Motejunas, koji takođe trenira sa ekipom, imaće debi na narednom meču Evrolige protiv Fenerbahčea u Istanbulu.
- Važna utakmica za nas, imamo puno problema na startu nove sezone sa brojnim odsustvima igrača, što nas je primoralo da menjamo mnogo toga u igri. Stigla su dva nova igrača i verujem da će nam pomoći u nastavku sezone. Ekipu Zadra shvatamo maksimalno ozbiljno, dobar iskusan tim, ali uz podršku naših navijača verujem da možemo dobro da startujemo u ABA ligi ove sezone - rekao je kapiten Zvezde Dejan Davidovac.
