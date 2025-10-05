FENERBAHČE OSLABLJEN PROTIV ZVEZDE: Povredilo se NBA pojačanje šampiona Evrope
CRVENA zvezda je novu košarkašu sezonu otvorila sa dva poraza u Evroligi, a priliku za prvu pobedu imaće u Istanbulu protiv aktuelnog šampiona Fenerbahčea koji će biti oslavljen na tom meču.
Naime, Šarunas Jasikevčijus na pomenutom meču neće moća da računa na NBA pojačanje, Brendon Bostona koji se povredu u deulu sa Žalgirisom.
On se u jednoj situaciji sudario sa saigračem Vejdom Boldvinom. Tom prilikom je iskrenuo skočni zglob, koji je već operisao u aprilu ove godine.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Nakon obavljenih lekarskih pregleda ustanovljeno je da je Bostonu dijagnostikovano uganuće ligamenata levog skočnog zgloba prvog stepena. Nije poznato koliko će odustvovati sa terena.
Ipak, mnogo veće probleme imaju crveno-beli. Van tima su Devonte Grejem, Ognjen Dobrić, Hasijel Rivero, Uroš Plavšić, Ajzea Kenan i Džoel Bolomboj. Može se očekivati da na tom meču debituju novajlije Jago dos Santos i Donatas Moteijunas.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Podsetimo, utakmica Fenerbahče - Crvena zvezda igra se u petak od 19.45 u Istanbulu.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
ATP ŠANGAJ, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković nakon preokreta do osmine finala
05. 10. 2025. u 15:21
TUŽIO ZVEZDU, PA SE OGLASIO IZ NOVOG KLUBA: Otišao bez trening kompenzacije, pa objasnio evrogol!
04. 10. 2025. u 15:28 >> 15:28
NEOČEKIVANA ODLUKA: Crveno-beli precrtali bitnog košarkaša
03. 10. 2025. u 17:55
KO DRUGI NEGO VLAHOVIĆ? Srbin predvodi navalu Juventusa u obračunu sa preporođenim Milanom
STARA dama brani niz bez poraza, a rosoneri žele da potvrde šampionske ambicije u najvećem meču Serije A ovog vikenda koji se igra na "Alijanc stadionu" od 20 časova i 45 minuta.
05. 10. 2025. u 07:20
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)