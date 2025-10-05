FENERBAHČE OSLABLJEN PROTIV ZVEZDE: Povredilo se NBA pojačanje šampiona Evrope

CRVENA zvezda je novu košarkašu sezonu otvorila sa dva poraza u Evroligi, a priliku za prvu pobedu imaće u Istanbulu protiv aktuelnog šampiona Fenerbahčea koji će biti oslavljen na tom meču.

Naime, Šarunas Jasikevčijus na pomenutom meču neće moća da računa na NBA pojačanje, Brendon Bostona koji se povredu u deulu sa Žalgirisom.

On se u jednoj situaciji sudario sa saigračem Vejdom Boldvinom. Tom prilikom je iskrenuo skočni zglob, koji je već operisao u aprilu ove godine.

Nakon obavljenih lekarskih pregleda ustanovljeno je da je Bostonu dijagnostikovano uganuće ligamenata levog skočnog zgloba prvog stepena. Nije poznato koliko će odustvovati sa terena.

Ipak, mnogo veće probleme imaju crveno-beli. Van tima su Devonte Grejem, Ognjen Dobrić, Hasijel Rivero, Uroš Plavšić, Ajzea Kenan i Džoel Bolomboj. Može se očekivati da na tom meču debituju novajlije Jago dos Santos i Donatas Moteijunas.

Podsetimo, utakmica Fenerbahče - Crvena zvezda igra se u petak od 19.45 u Istanbulu.

Brandon Boston Jr.’ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme



Oyuncumuz Brandon Boston Jr, takımımızın 3 Ekim Cuma günü Zalgiris Kaunas ile Litvanya’da oynadığı mücadelede sol ayak bileğinden sakatlık yaşamıştır.



Sporcumuzun Medicana Ataşehir Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin… pic.twitter.com/ia7phGPP7e — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) October 5, 2025

