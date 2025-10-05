Košarka

FENERBAHČE OSLABLJEN PROTIV ZVEZDE: Povredilo se NBA pojačanje šampiona Evrope

Časlav Vuković

05. 10. 2025. u 16:37

CRVENA zvezda je novu košarkašu sezonu otvorila sa dva poraza u Evroligi, a priliku za prvu pobedu imaće u Istanbulu protiv aktuelnog šampiona Fenerbahčea koji će biti oslavljen na tom meču.

ФЕНЕРБАХЧЕ ОСЛАБЉЕН ПРОТИВ ЗВЕЗДЕ: Повредило се НБА појачање шампиона Европе

FOTO: Profimedia

Naime, Šarunas Jasikevčijus na pomenutom meču neće moća da računa na NBA pojačanje, Brendon Bostona koji se povredu u deulu sa Žalgirisom.

On se u jednoj situaciji sudario sa saigračem Vejdom Boldvinom. Tom prilikom je iskrenuo skočni zglob, koji je već operisao u aprilu ove godine.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Nakon obavljenih lekarskih pregleda ustanovljeno je da je Bostonu dijagnostikovano uganuće ligamenata levog skočnog zgloba prvog stepena. Nije poznato koliko će odustvovati sa terena. 

Ipak, mnogo veće probleme imaju crveno-beli. Van tima su Devonte Grejem, Ognjen Dobrić, Hasijel Rivero, Uroš Plavšić, Ajzea Kenan i Džoel Bolomboj. Može se očekivati da na tom meču debituju novajlije Jago dos Santos i Donatas Moteijunas.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Podsetimo, utakmica Fenerbahče - Crvena zvezda igra se u petak od 19.45 u Istanbulu.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal