"LETEĆE FLAŠE KADA ZAKUCAM" Mika Murinen bacio "grobare" u trans

05. 10. 2025. u 09:41

Finski reprezentativac je potpisao trogodišnji ugovor sa srpskim i regionalnim šampionom, a njegov dolazak je izazvao euforiju među navijačima.

FOTO: FIBA.Basketball

- Dobio sam poruke od navijača, ali ne mogu da kažem da sam pratio šta se dešava na društvenim mrežama. Jednostavno, potpisao sam ugovor, došao u Beograd i krenuo da radim - rekao je Murinen za Mozzart sport.

Upitan je da objasni kako je izgledao proces dolaska u Partizan.

- Sve se desilo posle Evrobasketa, tačnije kada sam se vratio u Finsku. Moj agent mi je rekao da je Partizan zainteresovan. Tu je sve počelo. Imao sam nekoliko opcija koje sam razmatrao – da li da se vratim u srednju školu u SAD, bilo je i ponuda iz drugih liga, ali sam na kraju završio ovde - rekao je Finac i dodatno objasnio ovakvu odluku.

- Ovde ću, bez ikakve dileme, više napredovati nego da sam ostao u SAD u srednjoj školi. Tako sam razmišljao. Ovde ću se bolje pripremiti za koledž i NBA ligu. Imam najboljeg trenera svih vremena, sjajne saigrače. Glavni cilj mi je da učim i napredujem. Igraću Evroligu i očekujem teške utakmice.

Pričao je i kako mu se čini tim Željka Obradovića.

- Imamo dobru energiju i hemiju. To sam odmah osetio i to je veoma bitno. Čini mi se da se svi stvarno dobro slažu u svlačionici - istakao je "Mršavi Isus".

Pažnju srpske javnosti izazavao je na Evrobasketu, posebno u duelu sa Srbijom.

- Definitivno protiv Srbije mi je omiljena utakmica. Velika pobeda. Bilo je baš dobro. Iskreno, očekivao sam da možemo da pobedimo. Uvek verujem u svoj tim. U svaku utakmicu ulazim sa ciljem da pobedim, bez obzira na protivnika.

Da li ti je zakucavanje protiv Srbije najupadljiviji trenutak turnira?

- Ne, dve trojke zaredom! To mi je omiljeni detalj. Dobro sam se osećao – to je moj posao.

Šta očekuješ da se desi kada prvi put zakucaš pred punim tribinama u Beogradu?

- Hmm... leteće flaše vode po parketu - završio je razgovor samouvereni Finac.

