SLAVLJE „BELIH“ NA PREMIJERI: Sloga u Kraljevu pobedila Hercegovac – 84:80

Goran Ćirović

05. 10. 2025. u 11:11

Na premijeri nove sezone „Meridianbet Košarkaške lige Srbije“ u Kraljevu, košarkaši Sloge savladali su pred svojim navijačima u novoj hali kraj Ibra Hercegovac iz Gajdobre sa 84:80 (24:21, 23:21, 14:21, 23:27).

СЛАВЉЕ „БЕЛИХ“ НА ПРЕМИЈЕРИ: Слога у Краљеву победила Херцеговац – 84:80

G.Šljivić (arhiva)

Najzaslužniji za prvu recku „belih“ u novom prvenstvu bili su Luc sa 21, Stanojević sa 18, Pavić sa 13, Vasić sa 12 i Stojanović sa 10 poena, dok su se kod gostiju istakli Stojičić sa 21 i Dodić sa 15 poena.

U 2. kolu Kraaljevčani putuju na megdan OKK Beogradu, starom znancu sa prvoligaških parketa, dok će Hercegovac ugostiti Čačak 94.

