MICIĆ POBEDIO "SVOJE": Hapoel Tel Aviv savladao Efes i stigao do druge pobede u Evroligi

Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva pobedili su danas kao gosti Efes u Podgorici rezultatom 87:81 meču drugog kola Evrolige.

Foto: Profimedia

Debitant u Evroligi Hapoel započeo je sezonu sa dve pobede, Efes je na skoru 1-1, a sledećeg četvrtka, u trećem kolu, gostuje Partizanu.

Antonio Blekni je predvodio Hapoel ka pobedi sa 17 poena, Ilajdža Brajant je dao 15, Dan Oturu 12, a Iš Vejnrajt 11.

Vasilije Micić je dao devet poena i imao pet skokova, šest asistencija i tri izgubljene lopte.

U ekipi trenera Igora Kokoškova najefikasniji je bio Džordan Lojd sa 25 poena, Erdžan Osmani je dao 16, a po 13 su dali Ajzeja Kordinije i Šejn Larkin.

