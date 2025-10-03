MICIĆ POBEDIO "SVOJE": Hapoel Tel Aviv savladao Efes i stigao do druge pobede u Evroligi
Košarkaši Hapoela iz Tel Aviva pobedili su danas kao gosti Efes u Podgorici rezultatom 87:81 meču drugog kola Evrolige.
Debitant u Evroligi Hapoel započeo je sezonu sa dve pobede, Efes je na skoru 1-1, a sledećeg četvrtka, u trećem kolu, gostuje Partizanu.
Antonio Blekni je predvodio Hapoel ka pobedi sa 17 poena, Ilajdža Brajant je dao 15, Dan Oturu 12, a Iš Vejnrajt 11.
Vasilije Micić je dao devet poena i imao pet skokova, šest asistencija i tri izgubljene lopte.
U ekipi trenera Igora Kokoškova najefikasniji je bio Džordan Lojd sa 25 poena, Erdžan Osmani je dao 16, a po 13 su dali Ajzeja Kordinije i Šejn Larkin.
