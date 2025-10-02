ALIMPIJEVIĆ NIJE BIO JEDINI KANDIDAT! Otkriveni detalji ugovora novog selektora Srbije

DUŠAN Alimpijević nije bio jedini kandidat za mesto selektora Srbije.

FOTO: EPA

To je otkrio prvi čovek srpske košarke Nebojša Čović.

- Razgovaralo se o šest ili sedam imena. Nema potrebe da pominjem ljude, ali napravljena je detaljna analiza i zaključili smo da bi Alimpijević najviše odgovarao u ovom trenutku", naveo je Čović.

On je objasnio da je ugovor sa novim selektorom Srbije koncipiran tako da direktno zavisi od rezultata reprezentacije.

- Potpisan je ugovor do 2028. godine, ali postoje tačke prema kojima, ukoliko se ne prođu kvalifikacije za Svetsko prvenstvo, nema ugovora. Ako se ne prođu kvalifikacije za Olimpijske igre, takođe možete da raskinete ugovor. Isto tako, ako se naprave rezultati, postoje određeni bonusi i na SP i na OI. U tom slučaju ugovor se automatski produžava do 2029. godine i EP. Sve je vezano za rezultat", objasnio je Čović.

Čović je istakao je da je izbor Alimpijevića za selektora reprezentacije Srbije bio usmeren ka podmlađivanju i dugoročnoj stabilnosti nacionalnog tima.

- Potreban nam je mlad trener, ali i podrška uz njega. Između ostalog, to je Pešić. Trebalo bi da formiramo Stručni savet i, po statutu, kao predsednik KŠ imam pravo formiranja takve grupe. U toj grupi bih voleo da bude Pešić i da on sa svojim kolegama proširi tu grupu. Da bude i profesor Koprivica. Alimpijević se složio", kazao je Čović.

Predsednik KSS je istakao da Alimpijević može da posveti reprezentaciji Srbije iako je i trener Bešiktaša.

- Nećemo se ravnati po nekom ko nije poznavalac košarke. Košarkaška Srbija se nalazi u fazi kada se neznanje ne stidi. Alimpijević može da se posveti reprezentaciji. To smo definisali", rekao je Čović.

Predsednik KSS je naglasio da je sledeći korak formiranje stručnog tima oko selektora.

- Ostalo je da selektor predloži imena, a na nama je da usvojimo njegov tim - stručni štab, kondicione i atletske trenere, fizioterapeute, kao i generalnog menadžera", istakao je predsednik KSS.

Čović je naveo da podrška klubovima nikada nije bila bolja.

- Godišnji program koji ide preko Ministarstva sporta iznosi 180 miliona dinara. Dodatnih 35 miliona dinara stiže od OKS. Sve ostalo su sponzori, ali i dodatni prihod koji obezbedimo uz podršku Vlade Republike Srbije i predsednika države", izjavio je Čović.

Čović je naglasio da prihodi Saveza nisu namenjeni samo najjačim klubovima.

- Naš prihod nije ono što dajemo Zvezdi i Partizanu. Po prvi put, zahvaljujući angažovanju države, selektorke Marine Maljković i potpredsednice Ane Joković, ženski klubovi u Prvoj ligi dobijaju po 100.000 evra preko Saveza. Već su dobili prvu ratu po 50.000 evra, a druga rata stiže u oktobru. Ženski klubovi u drugoj ligi dobijaju po 50.000 evra, prva rata već je uplaćena, a druga stiže u oktobru", rekao je Čović.

- Sutra isplaćujemo prvu ratu u KLS-u muškim klubovima od 50.000 evra, a drugu ratu ćemo im isplatiti u novembru. Na to, pored tih sredstava, idu i određena sredstva za Zvezdu i Partizan", dodao je Čović.

Predsednik KSS se potom još jednom osvrnuo na nastup reprezentacije Srbije na EP. Srbija je u osmini finala EP eliminisana od Finske.

On je naglasio da je Savez ispunio sve obaveze i da se čeka zvanični izveštaj selektora.

- Što se tiče Saveza, mi smo ceo program sproveli. Sve ono što nam je traženo je obezbeđeno. Čekamo izveštaj, koji će biti prezentovan na Upravnom odboru KSS", rekao je Čović.

Na pitanje da li planira da se povuče sa funkcije, predsednik KSS je odgovorio:

- Gde da se povučem? Nisam ja to rekao. Ima svakakvih izjava".

