DA VAM SE ZAVRTI U GLAVI! Nikola Jović potpisao ugovor od 62.400.000 dolara

NIKOLA Jović je posle Evropskog prvenstva produžio ugovor sa ekipom Majamija!

FOTO: M. Vukadinović

Srbin je potpisao novi četvorogodišnji ugovor vredan 62.400.000 dolara, potvrdio je NBA insajder Šams Čarnija.

Majami je ovim potez potvdio da je Jović važan deo budućnosti tima. Napredoveo je Nikola tokom prošle sezone pod vođstvom Erika Spoelstre, iako je u februaru doživeo peh sa povredom šake, Nikola se vratio za plej-of, a potom radio i tokom celog leta da bi bio spreman za Evropsko prvenstvo, mada su "orlovi" takmičenje završili već u osmini finala.

- Celo leto sam radio tako da bih ostao zdrav cele godine. Nešto ne može da se izbegne. Prošle godine, pred Olimpijske igre, stao sam na nečije stopalo i slomio kost. Onda sam slomio nos tokom sezone jer me neko udario laktom. Pa sam slomio i ruku jer me neko udario. To je nemoguće izbeći. Šta da radim ako me neko udari - rekao je nedavno Nikola.

Ima odličan odnosa sa trenerom Majamija Erikom Spolstrom.

Foto: Profimedia

- Uvek osećam da moram da se dokazujem, to je i dobro. Svaka godina je drugačija. Moj odnos sa trenerom je profesionalan. Tako i treba. On mi govori šta treba da radim, ja njemu kako se osećam. Lako je razgovarati sa jednim od najboljih svih vremena. Super je osećaj videti trenera koji dođe u moj grad, da me vidi kako igram. Pomaže jer osećaš da si važan za tim. Lepo je videti njega i Adama, nismo pričali mnogo o košarci, više o porodici, životima. Otišli smo u restoran, proveli vreme sa mojom familijom. Važno je da su se upoznali. Ipak su to ljudi sa kojima provodim celu godinu.

Podsećanja radi, Nikola Jović je bio 27. pik na NBA draftu 2022. godine, Jovićeva minutaža i uloga su rasle iz sezone u sezonu. Prošle godine, u svojoj trećoj NBA sezoni, zabeležio je najbolje brojke u karijeri. Očekuje se da će ove sezone imati važnu ulogu u ekipi Hita.

U protekloj sezoni Jović je nastupio u 46 utakmica za tim, uključujući deset kao starter, sa prosekom od nešto više od 25 minuta po meču. Beležio je u proseku 10,7 poena, 3,9 skokova i 2,8 asistencija, uz procente šuta: 45,6% iz igre, 37,1% za tri poena i 82,8% sa linije slobodnih bacanja.

