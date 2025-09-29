Košarka

POTPIS PRED MEČ SA DUBAIJEM: Partizan i Mario Nakić dogovorili produžetak saradnje

Časlav Vuković

29. 09. 2025. u 21:46

PARTIZAN novu košarkašku sezonu počinje utakmicom protiv Dubaija u Evroligi. Dok se čeka taj meč, crno-beli su obavili novi potpis.

ПОТПИС ПРЕД МЕЧ СА ДУБАИЈЕМ: Партизан и Марио Накић договорили продужетак сарадње

FOTO: M. Vukadinović

Klub iz Humske je produžio ugovor sa Mariom Nakićem koji se "parnom valjku" obavezao na vernost do 2027. godine.

On je prošle sezone stigao među crno-bele. Upisao je 19 nastupa u ABA ligi uz prosek od 5,7 poena, 2,7 skoka, dok je odigrao i 12 mečeva u Evroligi.

Nakić je pre kluba iz Beograda nastupao i za Real Madrid, Ostende, Andoru i Igokeu.

Podsetimo, utakmica Dubai - Partizan igra se u utorak od 18 časova u "Koka Kola areni".

