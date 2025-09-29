POTPIS PRED MEČ SA DUBAIJEM: Partizan i Mario Nakić dogovorili produžetak saradnje
PARTIZAN novu košarkašku sezonu počinje utakmicom protiv Dubaija u Evroligi. Dok se čeka taj meč, crno-beli su obavili novi potpis.
Klub iz Humske je produžio ugovor sa Mariom Nakićem koji se "parnom valjku" obavezao na vernost do 2027. godine.
On je prošle sezone stigao među crno-bele. Upisao je 19 nastupa u ABA ligi uz prosek od 5,7 poena, 2,7 skoka, dok je odigrao i 12 mečeva u Evroligi.
Nakić je pre kluba iz Beograda nastupao i za Real Madrid, Ostende, Andoru i Igokeu.
Podsetimo, utakmica Dubai - Partizan igra se u utorak od 18 časova u "Koka Kola areni".
