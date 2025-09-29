AMERI ZATEČENI! Nikola Jokić došao na konferenciju pred start NBA sezone, a pričao im o Pešiću, bratu, hramu, ko mu je neprijatelj u ekipi...

Nikola Jokić je prvi put otkako je za Srbiju igrao na Evrobasketu 2025 izašao pred američke novinare i... malo je reći da je ta konferencija za štampu Denver nagetsa pred početak NBA sezone bila zanimljiva.

Youtube / Nuggets

"Novosti" vam u celosti prenose razgovor američkih novinara sa srpskim asom.

Nikola, 11. put se družimo ovde pred početak sezone, kakav je osećaj sada, na 11. "novom početku"?

- Mnogo je brzo proletelo! Kada se samo setim kada sam prvi put ušao ovde, gledao ljude kako "lete" po terenu, zakucavaju... Izgleda da sam pronašao način da ostanem tako dugo u ligi. O tome ne razmišljate dok traje sezona, ali kada se osvrnete, vidite da je godina prošla. A godina je duga...

Uprava je reagovala na tvoje reči i rekonstruisala ekipu?

- Definitivno su promenili tim. Neko me je od vas pitao na kraju naše prošle sezone da li imamo tim za titulu, a ja sam rekao "ne", jer smo tada već ispali i definitivno nismo mogli da osvojimo prvenstvo. Ova sezona je prilika za nešto novo. Naravno, mnogo mojih prijatelja je otišlo, "Di-Džej", Ras, Vlatko, Dario... Sad moram da nađem nove prijatelje! (smeh)

Da li je za uspeh ključan sastav ekipe?

- Ponekad se tu najviše radi o energiji, ne o igračima ili trenerima. Energija nekad nadmaši mnogo toga. A eto, imamo sada tu i neke košarkaše... recimo, Brus se vratio, opet moramo da mu spasavamo karijeru (smeh). Kem je došao, Jonas. Holms je zdrav. Videćemo, nov je tim, nova energija, pa ćemo videti koliko možemo.

Priča se da će se NBA Ol-star ubuduće igrati po principu Tim sveta protiv Tima Amerike, šta misliš o tome?

- Nisam o tome razmišljao, ali se nadam da će biti bolje i da će se ljudima svideti.

Na šta (n)ova ekipa Denvera treba posebno da obrati pažnju?

- Jezgro nam je ostalo. Dobro, Majk je otišao, ali tu je sada ekipa ljudi koja je bila tu kada smo osvojili titulu, a dodali smo i momke koji mogu da pomognu na obe strane terena. Ono što treba da zadržimo je naš stil. Jer je jedinstven. Mnogo "delimo loptu", prošle godine smo oko 30 asistencija imali po utakmici, tako nekako, ne znam tačno. Dobro je kad igramo tako, jer nas je teško čuvati. Biće važno da obratimo pažnju na tzv. "male stvari", jer su one izuzetno bitne.

Kako ćeš razgovarati sa Jonasom Valančijunasom, novim centrom?

- Pričaćemo na engleskom, jer se inače ne bismo razumeli. Ali, on se kvalifikovao da mi bude prijatelj! (smeh)

Džamal Marej je rekao da vas dvojica treba da popravite komunikaciju i na terenu, i van njega?

- Pričaćemo... (smeh). Znate, Pešić, moj selektor, ume da nam kaže "imate odličnu komunikaciju van terena, ali na terenu imate problem!" (smeh). Naravno, ono na igralištu jeste bitno, ali i razgovori van njega su važni jer grade zajedništvo.

Verovatno si čuo da je liga odlučila da pred kraj četvrtina pokušaji davanje trojke sa celog terena ne budu više uvrštene u ličnu statistku, nego samo timsku...

- Moj brat je veoma srećan zbog toga!

Zašto?

- Jer mi govori da ne šutiram to!

A šta ti kažeš?

- Mislim da to može da bude dobro, jer će igrači sada više šutirati i možda bude više zanimljivih poteza.

Nikola, nisi potpisao produženje ugovora ovog leta, da li ćeš sledeće godine?

- Ugovori dolaze kao normalna posledica određenih dešavanja, uspeha u sportu. Naročito u modernom NBA, vidite i sami kako raste "seleri kep". Moj plan je da budem Nagets do kraja. Ili se kaže Naget? Nagets do kraja...

Kada je reč o kondiciji, koliko utiče reprezentativno leto na tebe, da li ti smeta, prija... ?

- Mislim da pomaže to što se igra drugačiji stil košarke. Drugačiji saigrači, drugačija "pravila", da tako kažem, pa vam sve to daje neke nove opcije da nešto naučite. Mislim, možete da naučite nešto od svakog igrača protiv kog sam igrao na Evropskom prvenstvu. Definitivno to pomaže.

Bio si u Kini, šta ti se svidelo tamo?

- Svideli su mi se hramovi. Kada pomislim na Kinu, mislim da mi se to prvo "javi", ti krovovi, sami hramovi, istorija i... mislim da ću kada sledeći put tamo budem išao, više pažnje tome posvetiti. Tome se radujem.

Šta Jonas donosi timu?

- Definitivno je u pitanju kvalitetan igrač. Malo drugačija verzija mene. Sličan, ali ipak drugačiji. Mislim da će nam mnogo pomoći u defanzivnim skokovima, ili kada budemo igrali protiv uslovno rečeno "nižih", moći će da ih napada pod košem. On je veteran... Koliko je godina on u ligi? Četrnaest?! Ali, on je pritom igrao za mnoge dobre timove, sa dobrim saigračima i sigurno nam mnogo može pomoći svojim liderstvom.

Kad smo kod tranzicije u veterane, to sa sobom, pa o u tvom slučaju, donosi neke nove obaveze, da budeš i "vokalni" vođa na terenu, kao recimo prošle godine?

- Nije mi se to svidelo, jer nisam od onih koji pričaju mnogo. Ali, daću sve od sebe. Gledaću da se popravljam. Možda je to nešto u čemu ću napredovati ove sezone. Da budem bolji vođa, bolji veteran, da momci budu bolji i na terenu i van njega.

Šta kažeo razmeni igrača, Majkl Porter Junior za Kema Džonsona, za koju mnogi kažu "pa, to su isti ili vrlo slični igrači!"?

- Nisu oni isti, iako jesu slični. Kem je možda malo potcenjeniji, nekako je "ispod radara". Ne mogu da se setim kad sam tačno igrao prvi put protiv njega, ali mi se odmah jako video njegov šut, njegov izbačaj. Baš je onako... lep. Hteo sam da i ja tako šutiram! (smeh) Ali, mislim da nam mnogo može pomoći. Jer potcenjeni su i njegova dodavanja, i utrčavanja... A kada uđe u naš sistem, biće još bolji.

Pričali smo o Jonasovim godinama, sada da pričamo malo o tvojim...

- Ne volim to! (smeh) A o Jonasu možemo da pričamo, pričaćemo i nas dvojica sad, više nismo "neprijatelji" (smeh).

U tridesetim si godinama, da li misliš da si još na vrhu, ili polako kreće nizbrdica?

- Videćemo za 24 dana. Nadam se da sam još na nivou. Ne znam ni sam. Nisam igrao NBA utakmicu koliko... četiri meseca? Ali, telo mi se oseća dobro - zaključio je Jokić više nego zanimljivu konferenciju za štampu.

