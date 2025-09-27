Košarka

VANREDNO SAOPŠTENJE SRPSKE KUĆE KOŠARKE: Košarkaški savez Srbije se oglasio o upravo završenom VTB Superkupu u Beogradu

27. 09. 2025. u 21:06

KSS se ovog vikenda oglasio vanrednim saopštenjem za javnost.

FOTO: KSS

Saopštenje prenosimo u celini, a tiče se VTB Superkupa održanom u Beogradu. Podsetimo, u njemu je najpre Zenit savladao ekipu Dubaija (107:103), u drugom polufinalu su moskovski "armejci" deklasirali beogradske crveno-bele, da bi drugog dana nadmetanja Zvezda osvojila treće mesto pobedivši Dubai, dok je CSKA osvojio trofej novom velikom lekcijom - rival iz bivše prestonice carske Rusije je nokautiran u meču za pehar.

KSS se tim povodom oglasio na sledeći način:

"Srbija, Beograd i Košarkaški savez pouzdani domaćini VTB Superkupa

Beograd je u nedelji za nama bio pravi košarkaški centar. U Beogradskoj areni održan je VTB Superkup, jedan od najjačih pripremnih turnira u evropskom klupskom kalendaru, a Košarkaški savez Srbije imao je čast da bude jedan od ključnih organizatora zajedno sa VTB ligom i partnerima iz naše zemlje.

Prvi put je VTB Superkup odigran van granica Rusije, a čelnici lige prepoznali su Srbiju, Beograd i Košarkaški savez Srbije kao pouzdane partnere i prijatelje.

Učesnici su bila četiri renomirana kluba, dva iz Rusije – CSKA iz Moskve i Zenit iz Sankt Peterburga, i dva člana Evrolige i ABA lige – domaća Crvena zvezda i Dubai.

Foto: ФОТО: КСС

Tokom dva dana, ekipe su prikazale visok nivo košarke, a navijači su imali priliku da iz prve ruke gledaju utakmice najvišeg nivoa u odličnoj sportskoj atmosferi i uživaju u propratnim sadržajima. Uoči početka svake utakmice, gledaoci su mogli da uživaju u sjajnom audio-vizuelnom spektaklu i 3D mapingu – svetlima, zvuku i pokretnim slikama na terenu Beogradske arene, a bilo je i pirotehničkih efekata od kojih su neki prvi put viđeni na sportskim događajima na ovim prostorima.

Organizacija turnira protekla je u izuzetno profesionalnoj atmosferi, uz punu tehničku i logističku podršku domaćina. Svi segmenti – od smeštaja i transporta ekipa, do bezbednosti, medijske pokrivenosti i komunikacije sa publikom – sprovedeni su u skladu sa najvišim standardima.

Posebno raduje veliki broj dece iz košarkaških klubova iz Srbije kojima je Košarkaški savez, uz potpuno razumevanje VTB lige, omogućio da besplatno gledaju utakmice na turniru.

“Drago mi je da su predstavnici VTB lige zadovoljni sa svim uslovima i kompletnom organizacijom Superkupa. Mi smo o tome razgovarali nekoliko godina, a intenzivirali smo to u proteklih nekoliko mesec. Kad kažem mi, mislim na Košarkaški savez Srbije. Potom smo iskoordinirali sa gradom Beogradom i svim ostalim institucijama da bi se napravio što je moguće bolji Superkup. Bilo je predviđeno da bude osam ekipa. Nažalost, svedeno je na četiri. Čestitam CSKA na osvojenom Superkupu i nadam se da će se nastaviti ova tradicija i vrata Košarkaškog saveza Srbije i Beograda su potpuno otvorena za sve dalje akcije i dogovore sa VTB ligom”, rekao je predsednik Košarkaškog saveza Srbije dr Nebojša Čović.

“U ime Lige VTB, želim da se zahvalim Košarkaškom savezu Srbije, Beogradu i svima koji su doprineli  izuzetnoj organizaciji Superkupa u Beogradu. Vaš trud, profesionalizam i gostoprimstvo učinili su ovaj događaj posebnim i uspešnim. Superkup je prošao na najvišem nivou, što je rezultat vaše posvećenosti i saradnje. Iskreno se radujemo budućim projektima i ponovnom susretu u Beogradu”, rekao je predsednik Jedinstvene lige VTB Serfej Kušenko.

Potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije za finansije i marketing i direktor seniorske reprezentacije Filip Sunturlić učestvovao je u ceremoniji uručenja medalja.

“Košarkaški savez Srbije, Grad Beograd i organizacioni tim turnira su još jednom potvrdili da se ovakvi događaji mogu maksimalno dobro organizovati u našoj državi jer posedujemo veliki kvalitet i iskustvo u organizaciji velikih sportskih međunarodnih događaja. Zahvaljujem se predsedniku VTB lige Sergeju Kušenku i svim zaposlenim u VTB ligi na poverenju i podršci i maksimalnoj angažovanosti da sve protekne u najboljem redu, svim sponzorima, medijima, kao i volonterima koji su učinili da ovaj događaj bude organizovan prema najvišim standardima. Veliko hvala klubovima  – Crvenoj zvezdi kao domaćem timu, Dubaiju, i našim bratskim klubovima iz Rusije, CSKA i Zenitu, koji su pristali da igraju na turniru“, rekao je Filip Sunturlić.

Pozive da prisustvuju VTB Superkupu dobili su članovi Upravnog odbora, Skupštine, kao i ostalih tela Košarkaškog saveza Srbije", istiće se u saopštenju KSS-a.

Bonus video:   ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

