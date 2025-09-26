Košarka

KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Partizan doveo najveću senzaciju Evrobasketa, Mika Murinen je crno-beli!

Филип Милошевић

26. 09. 2025. u 18:09

Najbolji mladi košarkaš Evrobasketa, Mika Murninen, novi je košarkaš Partizana.

КОШАРКАШКА ТРАНСФЕР БОМБА! Партизан довео највећу сензацију Евробаскета, Мика Муринен је црно-бели!

FOTO: FIBA.Basketball

Zvezda Finske, novo je pojačanje crno-belih.

Ugovor je potpisan na tri sezone.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Ovu informaciju potrvrdio je predsednik kluba Ostoja Mijailović na press konferenciji crno-belih uoči početka nove košarkaške sezone.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Ovo finsko krilo, rođeno 4. marta 2007, visoko je 2010 centimetar.

Na Evrobasketu 2025. je mnoge oduševljavao svojim zakucavanjima, a prosečno je ostvarivao 6,6 poena po meču, te 1,9 asistencija.

U senzacionalnoj pobedi nad Srbijom u osmini finala Evropskog prvenstva u košarci imao je devet poena, a u polufinalu protiv aktuelnog prvaka sveta, Nemačke, 12.

Bonus video:   ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KRAJ OGRANIČENJA – Huawei Pura 80 nudi i moćne kamere i sve aplikacije na dohvat ruke

KRAJ OGRANIČENjA – Huawei Pura 80 nudi i moćne kamere i sve aplikacije na dohvat ruke