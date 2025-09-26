KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Partizan doveo najveću senzaciju Evrobasketa, Mika Murinen je crno-beli!
Najbolji mladi košarkaš Evrobasketa, Mika Murninen, novi je košarkaš Partizana.
Zvezda Finske, novo je pojačanje crno-belih.
Ugovor je potpisan na tri sezone.
Ovu informaciju potrvrdio je predsednik kluba Ostoja Mijailović na press konferenciji crno-belih uoči početka nove košarkaške sezone.
Ovo finsko krilo, rođeno 4. marta 2007, visoko je 2010 centimetar.
Na Evrobasketu 2025. je mnoge oduševljavao svojim zakucavanjima, a prosečno je ostvarivao 6,6 poena po meču, te 1,9 asistencija.
U senzacionalnoj pobedi nad Srbijom u osmini finala Evropskog prvenstva u košarci imao je devet poena, a u polufinalu protiv aktuelnog prvaka sveta, Nemačke, 12.
