KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Partizan doveo najveću senzaciju Evrobasketa, Mika Murinen je crno-beli!

Najbolji mladi košarkaš Evrobasketa, Mika Murninen, novi je košarkaš Partizana.

FOTO: FIBA.Basketball

Zvezda Finske, novo je pojačanje crno-belih.

Ugovor je potpisan na tri sezone.

Ovu informaciju potrvrdio je predsednik kluba Ostoja Mijailović na press konferenciji crno-belih uoči početka nove košarkaške sezone.

Welcome to black side of white city!⚫️⚪️#KKPartizan pic.twitter.com/sX5hwhp8pE — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) September 26, 2025

Ovo finsko krilo, rođeno 4. marta 2007, visoko je 2010 centimetar.

Na Evrobasketu 2025. je mnoge oduševljavao svojim zakucavanjima, a prosečno je ostvarivao 6,6 poena po meču, te 1,9 asistencija.

U senzacionalnoj pobedi nad Srbijom u osmini finala Evropskog prvenstva u košarci imao je devet poena, a u polufinalu protiv aktuelnog prvaka sveta, Nemačke, 12.

