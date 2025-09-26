Košarka

STIGLA POTVRDA IZ HUMSKE! Frenk Nilikina napustio Partizan i potpisuje za Olimpijakos

Новости онлине

26. 09. 2025. u 09:48

Francuski košarkaš i dosadašnji igrač Partizana Frenk Nilikina karijeru će nastaviti u Olimpijakosu, preneli su danas crno-beli.

СТИГЛА ПОТВРДА ИЗ ХУМСКЕ! Френк Ниликина напустио Партизан и потписује за Олимпијакос

FOTO: M. Vukadinović

"Partizan i Olimpijakos su kasno sinoć postigli dogovor u vezi transfera Frenka Nilikine u klub iz Pireja, uz odgovarajuću nadoknadu. Kompletan posao, biće ozvaničen od strane Olimpijakosa nakon lekarskih pregleda. Frenk, hvala na svemu! Želimo ti puno sreće u nastavku karijere", naveo je beogradski klub na zvaničnom Instagram nalogu.

Nilikina je prošle sezone sa Partizanom osvojio ABA ligu i Košarkašku ligu Srbije, a u Evroligi je beležio 6,1 poen, 1,5 skokova i 1,7 asistencija prosečno po meču.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA I SRBIJA U NEVERICI ZBOG SCENE IZ ARENE: Svi su gledali šta ova žena radi usred utakmice! (VIDEO)

RUSIJA I SRBIJA U NEVERICI ZBOG SCENE IZ ARENE: Svi su gledali šta ova žena radi usred utakmice! (VIDEO)