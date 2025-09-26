STIGLA POTVRDA IZ HUMSKE! Frenk Nilikina napustio Partizan i potpisuje za Olimpijakos
Francuski košarkaš i dosadašnji igrač Partizana Frenk Nilikina karijeru će nastaviti u Olimpijakosu, preneli su danas crno-beli.
"Partizan i Olimpijakos su kasno sinoć postigli dogovor u vezi transfera Frenka Nilikine u klub iz Pireja, uz odgovarajuću nadoknadu. Kompletan posao, biće ozvaničen od strane Olimpijakosa nakon lekarskih pregleda. Frenk, hvala na svemu! Želimo ti puno sreće u nastavku karijere", naveo je beogradski klub na zvaničnom Instagram nalogu.
Nilikina je prošle sezone sa Partizanom osvojio ABA ligu i Košarkašku ligu Srbije, a u Evroligi je beležio 6,1 poen, 1,5 skokova i 1,7 asistencija prosečno po meču.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
