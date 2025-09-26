VASILIJE MICIĆ U NEVERICI! Raketa iz Jemena ga dočekala na debiju za novi klub
Najplaćeniji igrač Evrope konačno je debitovao u dresu novog evroligaša - Vasilije Micić!
Srbin je prvi put nosio dres Hapoela iz Tel Aviva u četvrtfinalu izraelskog Liga kupa, a tim iz Tel Aviva je sa 96:86 savladao Hapoel iz Ber Ševe.
Micić je za nešto manje od 29 minuta na parketu upisao 18 poena (7/14 iz igre) uz četiri skoka i pet asistencija.
Međutim, utakmica je ostala u senci krajnje neprijatnog događaja iz četvrte četvrtine. Dva minuta pre kraja okršaja oglasile su se sirene za vazdušnu opasnost, što je dovelo do kratkog prekida.
Publika pred malim ekranima u prvi mah nije znala šta se događa, a kako je objavio izraelski portal "Ynet", alarm je aktiviran zbog rakete ispaljene iz Jemena.
Igrači Hapoel Ber Ševe odmah su napustili parket, dok su košarkaši domaćeg tima ostali na klupi, vidno zbunjeni. Na svu sreću, opasnost je ubrzo otklonjena, gosti su se vratili na teren i meč je nastavljen bez većih problema.
