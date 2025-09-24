Košarka

NIKO KAO SRBIN! Neće vam biti dobro kada vidite plate košarkaša u Evroligi

Новости онлине

24. 09. 2025. u 13:36

Specijalizovani košarkaši portal "Eurohoops" objavio je listu najplaćenijih igrača Evrolige.

FOTO: FIBA.Basketball

Uprkos novom pravilniku o Finansijskoj fer-pleju, evroligaški klubovi ni najmanje ne štede na plate svojih glavnih igrača. Štaviše, one su veće nego ikada pre i sada premašuju neke brojke od čijih se visina ranije gledalo sa nevericom.

Vasilije Micić je tokom leta bio meta brojnih ekipa na kraju završivši u Hapoelu koji ga plaća 5.600.000 dolara po sezoni, javlja "Eurohoops", dok izraelski mediji tvrde da je ta brojka 6.000.000.

FOTO: FIBA.Basketball

 

Drugi najplaćeniji igrač u Evropi je Kendrik Nan sa 5.300.000 dolara. Poređenja radi, ako se izuzmu američke poreske obaveze, za tu svotu novca u NBA ligi on bi morao da dobije 10.000.000 dolara po sezoni.

Treći na listi je Saša Vezenkov sa 4.100.000 dolara, a potom ide Šejn Larkin sa 3.750.000. Džanan Musa je Madrid zamenio Dubaijem i plaćaju mu 3.500.000 po sezoni, što je duplo više nego što je imao u Realu usled španskog sistema oporezivanja, Evan Furnije 3.200.00, Matijas Lesor 3.200.000,  Kostas Slukas 3.100.000, Majk Džejms 3.000.000 i prvih deset zatvaraju dvojica Edi Tavareš i Elajdža Brajnt sa 2.700.000 po sezoni.

