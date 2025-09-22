LITVANIJA GLEDA I APLAUDIRA: Evo šta je selektor srpskih basketaša rekao posle poraza u finalu Svetskog prvenstva!

Muška reprezentacija Srbije u basketu 3x3 za igrače do 23 godine osvojila je drugo mesto na Svetskom prvenstvu 2025! Do srebra se stiglo posle istinske drame i raspleta u poslednjem minutu, a rezultat finala glasio je Srbija - Litvanija 14:19. Selektor "orlića" Nenad Karanović potom je oduševio Litvance.

Foto: Printskrin/Twitter/@arenasport_tv

"Bio je ovo jedan od najozbiljnijih turnira u ovoj kategoriji ikada, s obzirom na to da su sve ekipe morale da se kvalifikuju preko Lige nacija. Dakle, nisu se sakupljali bodovi, nego su svi morali da prođu kvalifikacije", rekao je Karanović, preneo je danas KSS.

"Izgubili smo prvi basket protiv Čeha u produžetku, posle toga igrali protiv odličnih Francuza, gde smo morali da pobedimo zbog plasmana u eliminacionu rundu iz grupe. Svaki sledeći basket, posle poraza od Češke, bio nam je pod imperativom pobede. Uspeli smo da pokažemo jako dobar karakter. Poslednji meč u grupi protiv Novog Zelanda, koja nam je bio odlučujući za prolaz, gubili smo 17:10. Ipak, uspeli smo da okrenemo rezultat i pobedimo dvojkom na 20:19 za njih", dodao je Karanović.

Gotovo u dahu je dodao:

"U četvrtfinalu smo pobedili odličnu ekipu Letonije, koju dobro poznajemo, jer smo sa njima igrali Ligu nacija u Letoniji i više puta se susreli. Ispoštovali smo baš sve dogovore i pobedili ih, kako rezultatski deluje, prilično lagano, ali nije baš bilo tako. U polufinalu su nas čekali Hrvati, koji su preiskusni, ali smo uspeli da ih dobijemo prilično velikim rezultatom", istakao je selektor Srbije.



Srbija je potom u finalu poražena, ali... Očajanja nema. Samo - pohvale rivalima:



"Dobro smo otvorili finale protiv Litvanije, a onda je usledio naš pad, možda malo i fizičke prirode... Imali smo momentum na 15:14 da okrenemo i ovaj meč, ali ga nismo iskoristili. Litvanci su zasluženo pobedili, a nama ostaje da radimo dalje...", izjavio je Karanović.



On je na kraju naglasio da Srbija ima svetlu budućnost u basketu.

"Prezadovoljan sam rezultatom i momcima. Kao što sam rekao i pre puta u Kinu, mi smo bili jedna od najmlađih reprezentacija na prvenstvu i pokazali smo da Srbija ima čemu da se nada, da ima naslednike naših najboljih basketaša i svetlu budućnost u ovom sportu", zaključio je Karanović.

Detalj sa U23 Svetskog prvenstva u baksetu 2025 na kome je Srbija osvojila srebrnu medalju / FOTO: KSS

A kako je proteklo U23 basket 3x3 finale u kome je Litvanija pobedila Srbiju?

Kineski Šongan bio je domaćin izuzetno uzbudljivog šampionata planete, koji je okonačan spektakularnom borbom u finalu.

Srbija, koja je prvenstvo počela porazom od Češke, potom je pobedila ostale učesnike gruep B (Francuska, Novi Zeland, Egipat), da bi u nokaut fazi prava poslastica bilo polufinale sa Hrvatima, koje su naši "orlići" pobedili sa 17:10.

Znalo se da sledi vrlo težak meč, jer su u drugom polufinalnom okršaju Litvanci preslišali ekipu koja je pobedila Srbiju - Češku su nokautirali sa 19:10.

Sama borba za zlato je počela pomalo idilično, sa 3:0 za naše, ali stotinak sekundi kasnije Litvanija je imala 5:3 i daleko bolje delovala na terenu. Kada se na 5:7 za riala desilo da su sudije "svirale" namernu ličnu grešku za jedan naizgled bezazlen kontakt (što donosi dva slobodna bacanja), a Cvrkota potom povredio prst - delovalo je da je manje-više sve izgubljeno za najmlađu ekipu na turniru (Srbija nije imala nijednog igrača "izlaznog" godišta).

Ali, odustajanja nije bilo.

Na četiri minuta do kraja srpski basketaši su imali šut sa distance za izjednačenje, no kako on nije bio precizan, litvanska ekipa ne samo da je dala koš za odlazak na tri razlike, već "iskukala" i sedmi prekršaj Srba a po pravilima - to je donelo dva dodatna bacanja. Iako je iskorišćeno samo jedno, umesto priželjkvianih 11:11, na semaforu je pisalo 9:13, a kako su se potom nastavili promašaji naših (pa i oba slobodna bacanja, što se desilo Kovačeviću) podvig je delovao baš daleko.

Vera u čudo je, međutim, bila ta koja održavala nadu da se ono može desiti, pa se zaostatak smanjivao iz akcije u akciju, a onda su se desila tri ključna napada: dva su bila srpska, na "-1", da se dvojkama preuzme vođstvo, a treći je bio dvojka Rubinasa sa skoro osam metara, za 17:14. Time su Litvanci izdržali poslednji nalet rivala i došli do svetske titule.

Srbija je u seniorskoj konkurenciji šest puta bila prvak sveta, ali ne u "U23" - ovo je bilo drugo srebro, posle 2022, a tu je i jedna bronza, iz 2019.

Srbiju su na Svetskom prvenstvu za igrače do 23 godine predstavljali Miloš Cvrkota, Marko Đorđević, Lazar Kovačević i Vuk Vukićević. Selektor je bio Nenad Karanović, trener Danilo Lukić, kondicioni trener Pavle Popović, a fizioterapeut Branka Mrkšić.



Bronzanu medalju u muškoj konkurenciji osvojila je selekcija Češke, koja je u meču za treće mesto pobedila Hrvatsku rezultatom 17:15.

U ženskoj konkurenciji, titulu je osvojila Holandija, pobedivši u finalu Francusku sa 17:13.

