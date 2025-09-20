NAGRADA ZA DOBRO EVROPSKO PRVENSTVO: DŽordan Lojd ima novi klub u Evroligi!
AMERIČAKI košarkaš Džordan Lojd novi je član Anadolu Efesa, saopštio je turski klub.
Bivši igrač Crvene zvezde je sjajnim igrama na Evropskom prvenstvu u dresu Poljske obezbedio transfer u redove turskog velikana.
Kako se navodi, dogovor je postignut, a ugovor je potpisan nakon obavljenih lekarskih pregleda koje obavio ovaj 32-godišnjak iz Atlante.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Lojd stiže posle dve sezone u Monaku. Očigledno da je Vasilis Spanulis obelodanio iskusnom beku da više ne računa na njega, što pokazuje da u Kneževinu stigao Nemanja Nedović.
U Evropi je pored Monaka i Crvene zvezde nastupao još za Hapoel Eilat, Valensiju, Zenit i Makabi, dok je sa Torontom osvojio NBA ligu.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
"VREME JA DA MU DAJU NOVAC": Amerikanci se oglasili zbog Nikole Jovića!
20. 09. 2025. u 10:12
TENISKI SVET U ŠOKU! Arina Sabalenka objavila provokativne fotografije sa sestrom (FOTO)
19. 09. 2025. u 09:12
SVET SPORTA U ŠOKU! Karlos Alkaraz preoteo devojku Janika Sinera
12. 09. 2025. u 13:13
VEČITI DERBI DUGO NIJE IMAO OVAKAV ZNAČAJ: Partizan i Zvezda ukrštaju koplja u borbi za prvo mesto!
PRAZNIK srpskog fudbala, večiti derbi, 177. u istoriji biće odigran danas na "Stadionu Partizana" od 19 časova.
20. 09. 2025. u 07:20
RUSIJA ODUŠEVLjENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacija, u sportskom smislu bila sklonjena sa međunarodne scene, osim nekoliko izuzetaka. Ali najnovije vesti su potpuno drugačije.
18. 09. 2025. u 19:58
DIRLjIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)
PEVAČ Halid Bešlić oporavlja se nakon što je završio u bolnici zbog zdravstvenih problema. Vest o njegovoj bolesti zabrinula je mnoge obožavaoce i estradne ličnosti, među kojima je Halid cenjen i omiljen, a sada se oglasio i zastupnik u NSRS i direktor Univerzitetskog-kliničkog centra RS Vlado Đajić.
19. 09. 2025. u 15:33
Komentari (0)