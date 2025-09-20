Košarka

NAGRADA ZA DOBRO EVROPSKO PRVENSTVO: DŽordan Lojd ima novi klub u Evroligi!

Časlav Vuković

20. 09. 2025. u 10:43

AMERIČAKI košarkaš Džordan Lojd novi je član Anadolu Efesa, saopštio je turski klub.

НАГРАДА ЗА ДОБРО ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО: Џордан Лојд има нови клуб у Евролиги!

FOTO: FIBA.Basketball

Bivši igrač Crvene zvezde je sjajnim igrama na Evropskom prvenstvu u dresu Poljske obezbedio transfer u redove turskog velikana.

Kako se navodi, dogovor je postignut, a ugovor je potpisan nakon obavljenih lekarskih pregleda koje obavio ovaj 32-godišnjak iz Atlante.

Lojd stiže posle dve sezone u Monaku. Očigledno da je Vasilis Spanulis obelodanio iskusnom beku da više ne računa na njega, što pokazuje da u Kneževinu stigao Nemanja Nedović.

U Evropi je pored Monaka i Crvene zvezde nastupao još za Hapoel Eilat, Valensiju, Zenit i Makabi, dok je sa Torontom osvojio NBA ligu.

