NAGRADA ZA DOBRO EVROPSKO PRVENSTVO: DŽordan Lojd ima novi klub u Evroligi!

AMERIČAKI košarkaš Džordan Lojd novi je član Anadolu Efesa, saopštio je turski klub.

Bivši igrač Crvene zvezde je sjajnim igrama na Evropskom prvenstvu u dresu Poljske obezbedio transfer u redove turskog velikana.

Kako se navodi, dogovor je postignut, a ugovor je potpisan nakon obavljenih lekarskih pregleda koje obavio ovaj 32-godišnjak iz Atlante.

Lojd stiže posle dve sezone u Monaku. Očigledno da je Vasilis Spanulis obelodanio iskusnom beku da više ne računa na njega, što pokazuje da u Kneževinu stigao Nemanja Nedović.

U Evropi je pored Monaka i Crvene zvezde nastupao još za Hapoel Eilat, Valensiju, Zenit i Makabi, dok je sa Torontom osvojio NBA ligu.

