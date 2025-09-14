NEMAČKA ILI TURSKA? Evropa dobija novog košarkaškog kralja
Košarkaši Nemačke i Turske večeras od 20 časova igraju finale Evropskog prvenstva, a obe selekcije su do meča za zlato stigle sa maksimalnim učinkom i svih osam pobeda.
Nemačka, aktuelni svetski šampion, želi večeras u Rigi da osvoji drugu kontinentalnu titulu, a prvu posle 1993. godine kad su pod vođstvom selektora Svetislava Pešića stigli do zlata.
Turska je 2001. godine igrala jedino finale EP, ali je kao domaćin turnira u finalu poražena od Jugoslavije. To je Turcima ujedno i jedina medalja na kontinentalnim šampionatima do sad, a večeras izabranici Ergina Atamana imaju šansu da se zlatnim slovima upišu u istoriju.
Pre finala, od 16 časova, igraće se meč za bronzu između Grčke i Finske, koja je u osmini finala eliminisala Srbiju i najprijatnije je iznenađenje turnira.
Grčka, dvostruki prvak Evrope, čeka medalju na EP još od 2009. godine kad je osvojila bronzu, dok se Finska nada prvoj medalji sa velikih takmičenja u istoriji.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
