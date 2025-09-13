Košarka

SADA JE SVE JASNO! Poznato vraća li se Žofri Lovernj u Partizan

Aleksandar Ilić

13. 09. 2025. u 14:53

POZNATO je da li se miljenik Partizanovih navijača vraća u Humsku.

Kako saznaje sajt Mozzart sport nema nagoveštaja da bi Lovernj ponovo mogao da zaduži crno-beli dres posle više od deset godina.  

Navijači crno-belih su na utakmici protiv PAOK na stadionu Tašmajdan, skandirali ime:"Žofri kapiten", ali kako stoje stvari od velikog povratka neće biti ništa. 

Lovernj jeste u svojoj košarkškoj karijeri sarađivao sa Željkom Obradovićem i to u Fenerbahčeu, ali izgleda da će to biti i jedini put kako je Francuz bio pod trenerskim vođstvom trofejnog stručnjaka. 

Partizan nastavlja da traga za rešenjem ispod koša, gde trenutno ima Tajrika Džonsa i Dilana Osetkovskog.  

