SADA JE SVE JASNO! Poznato vraća li se Žofri Lovernj u Partizan

POZNATO je da li se miljenik Partizanovih navijača vraća u Humsku.

FOTO: N. Paraušić

Kako saznaje sajt Mozzart sport nema nagoveštaja da bi Lovernj ponovo mogao da zaduži crno-beli dres posle više od deset godina.

Navijači crno-belih su na utakmici protiv PAOK na stadionu Tašmajdan, skandirali ime:"Žofri kapiten", ali kako stoje stvari od velikog povratka neće biti ništa.

Lovernj jeste u svojoj košarkškoj karijeri sarađivao sa Željkom Obradovićem i to u Fenerbahčeu, ali izgleda da će to biti i jedini put kako je Francuz bio pod trenerskim vođstvom trofejnog stručnjaka.

Partizan nastavlja da traga za rešenjem ispod koša, gde trenutno ima Tajrika Džonsa i Dilana Osetkovskog.