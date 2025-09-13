"ONI SU USTALI I APLAUDIRALI": Pešić otkrio šta je rekao igračima nakon ispadanja od Finske

SRPSKA javnost i dalje ne prestaje da bruji o eliminaciji srpskih košarkaša na Evropskom prvenstvu i to od Finske u osmini finala. Selektor Pešić se nedelju dana kasnije bavio eliminacijom.

Prekaljeni stručnjak prednjači na udaru kritika, a sada je govorio o tome da je vreme da Srbija nađe novog selektora, a pritom je otkrio šta je rekao igračima nakon ispadanja od Finaca.

- Kada dolaziš da budeš trener reprezentacije, ne odlučuješ samo ti, već pre svega, u ovom slučaju, odgovorni u KSS. Ja ne odlučujem ko će da vodi srpsku košarku i reprezentaciju, ali odlučujem o tome gde ću da budem i šta ću da radim. Moja komunikacija sa igračima uvek je bila do kraja otvorena, uz apsolutno uzajamno poštovanje. Kada se izgubi, desilo se. Kako dalje? Ne smeju se poremetiti međuljudski odnosi. Ti odnosi moraju svakog dana da se neguju i treniraju. Tako se gradi i razvija ekipa, bez obzira na uspehe ili poraze. Pre nego što smo se rastali rekao sam im: kada pobedite, onda dobijete čestitke, pre svega od najbližih, a kada izgubimo i ne ostvarimo naše snove, ja vas i dalje prihvatam kao svoje prijatelje i nikada vam ništa neću zameriti, jer znam da ste želeli najbolje. Rekao sam im i to da je teško nositi odgovornost i pritisak javnosti koji se stvara pred ovako značajna takmičenja, ali da taj pritisak ima i pozitivnih strana. On te tera da bolje treniraš, da povećaš posvećenost i odgovornost prema sebi i ekipi. Za kraj sam im poručio da kada sledeći put budu pozivani, moraju da znaju, kada završe svoje obaveze prema klubovima, apsolutni prioritet treba da im budu njihovo zdravlje i posvećenost reprezentaciji Srbije.“

Usledio je potom i odgovor košarkaša...

- Oni su ustali i aplaudirali ovim mojim rečima - rekao je Pešić za "Politiku".