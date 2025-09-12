OGLASIO SE ALEKSA AVRAMOVIĆ: Imao je šta da kaže o reprezentaciji Srbije (FOTO)

Košarka

OGLASIO SE ALEKSA AVRAMOVIĆ: Imao je šta da kaže o reprezentaciji Srbije

JEDAN od najboljih košarkaša Srbije Aleksa Avramović se oglasio na Instagramu nakon Evropskog prvenstva u košarci.

Srbija nije uspela da ostvari nade nacije i da osvoji zlatnu medalju. Eliminisani su "orlovi" u osmini finala od Finske, a posle je usledio povratak u Srbiju. 

Aleksa je objavio devet fotografija sa saigračima iz državnog tima iz potpis „Tim“ i srca u bojama srpske zastave.

Poznatno je koliki je borac Avramović i koliko se uvek davao u reprezentativnom dresu tako da nema sumnje da mu je rana eliminacija sa Evropskog prvenstva teško pala.

Podsetimo, iskusni plejmejker se povredio u finišu prvog poluvremena poslednjeg meča grupne faze protiv Turske, a u duelu osmine finala sa Finskom nije ga bilo na terenu u najvećem delu poslednje četvrtine. Tačnije, ušao je u igru 23 sekunde pre kraja meča kada je sve već bilo rešeno.

