Košarka

ZVANIČNO! Makabi Tel Aviv i naredne sezone domaćin u Beogradu

Марко Паунић
Marko Paunić

11. 09. 2025. u 13:18

Košarkaška Evroliga saopštila je danas da će Makabi iz Tel Aviva svoje utakmice kao domaćin u najkvalitetnijem evropskom klupskom takmičenju naredne sezone igrati u beogradskoj dvorani "Aleksandar Nikolić".

FOTO: M. Vukadinović

Evroliga je odlučila da odobri predlog Makabija da mečeve kao domaćin igra u Beogradu zbog trenutne situacije na Bliskom istoku. Klub iz Tel Aviva je i prethodne dve sezone bio domaćin u dvorani "Aleksandar Nikolić".

Hapoel iz Tel Aviva će svoje mečeve kao domaćin igrati u Sofiji i Botevgradu.

Ekipa Hapoela iz Jerusalima će naredne sezone igrati u Evrokupu, a kao domaćin će igrati u beogradskoj dvorani "Ranko Žeravica".

"Evroliga će nastaviti da prati razvoj situacije i biće u kontaktu sa svim zainteresovanim stranama. U slučaju da se situacija u regionu normalizuje objavićemo sve izmene", dodaje se u saopštenju Evrolige.

U saopštenju se navodi da će ekipa Efesa u prvom kolu Evrolige 30. septembra dočekati Makabi iz Tel Aviva u podgoričkoj dvorani "Morača" od 19.45 časova. Efes će tri dana kasnije takođe u Podgorici biti domaćin Hapoelu iz Tel Aviva od 19.30 časova u drugom kolu Evrolige.

U saopštenju se navodi da je ova odluka doneta u dogovoru sa turskom i izraelskom vladom.

