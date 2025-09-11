HAOS NA EVROBASKETU! Selektor Slovenije jurio sudije da ih bije (VIDEO)
Košarkaši Nemačke plasirali su se u polufinale Evropskog prvenstva, pošto su u Rigi pobedili Sloveniju sa 99:91 (21:32, 24:19, 25:23, 29:17).
Aktuelne svetske prvake do pobede je vodio Franc Vagner sa 23 poena, uz sedam skokova i četiri asistencije, Denis Šruder je upisao 20 poena i sedam asistencija, dok je Danijel Tajs postigao 15 poena, uz devet uhvaćenih lopti.
U selekciji Slovenije bolji od ostalih je bio Luka Dončić sa 39 poena, uz 10 skokova i sedam asistencija, Klemen Prepelič je dodao 13 poena, a Gregor Hrovat je upisao 11 poena, četiri skoka i tri asistencije.
Po završetku meča selektor Slovenije Aleksander Sekulić besneo je na sudije i pretio im nasred terena.
U haosu koju je nastao arbitri su odlučili da se što pre povuku u svlačionicu, dok je Sekulić ostao ljut na terenu.
