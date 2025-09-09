"ŽAO MI JE SRBIJE!" Turska zvezda Alperen Šengun zapanjio mnoge izjavom posle istorijskog podviga na Evrobasketu

TURSKA je na krilima sjajnog Alperena Šenguna izborila plasman u polufinale Evropskog prvenstva. Košarkaša Hjuston je nakon pobede nad Poljskom (91:77) govorio i o Srbiji.

Foto: EPA-EFE/TOMS KALNINS

Za sve ljubitelje igre pod obručima eliminacija "orlova" u osmini finala predstavljala je iznenađenje. Istog mišljenja je i 23-godišnjak iz Giresuna.

- Srbija je veliki tim. I igrala bi finale. Ali, imali su povrede. Šteta za njih. Desilo se iznenađenje, ali sam siguran da ćemo ih videti za neku godinu. I ne mogu da dočekam - rekao je Šengun posle utamkice.

On je na ovoj utakmici ispisao istoriju Evrobasketa. Postao najmlađi igrač koji je zabeležio tripl-dabl. Meč je završio sa 19 poena, 12 skokova i 10 asistencija.

Podsetimo, Turska će u polufinalu Evropskog prvenstva igrati protiv pobednika meča Litvanija - Grčka.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

