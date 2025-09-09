STIGLA PONUDA KOJA SE NE ODBIJA! Aleksandar Đorđević opet preuzima funkciju selektora?
POSLE sjajnih rezultatat sa reprezentacijom Srbije i srebrnih medalja na Svetskom prvenstvu, Olimpijskim igrama i Evrobasketu Aleksandar Đorđević se bacio na klupsku košarku, sa kratkim izletom u nacionalnom timu Kine.
Nije se legenda srpske, evropske i svetske košarke toliko dobro snašla na klupskom planu kao na reprezentativnom, pa bi opet mogao da se vrati na klupu jednog nacionalnog tima.
Naime, kako Tutosport saznaje glavni kandidat za klupu Italije nakon odlaska Đanmarka Poceka su Luka Banki i Aleksandar Đorđević.
Isti izvor ističe da se već razgovaralo sa srpskim stručnjakom. Sale već dugo živi u Italiji, poznaje jezik, poznaje igrače i situaciju u itlaijanskoj košarci.
Stvar o kojoj piše Tutosport je da je Đorđević već izneo svoj zahtev, a to je da ima potpunu slobodu u odabiru i organizovanju ekipe.
Italija po pisanju Tutosporta treba da izgradi potpuno novu reprezentaciju jer ima nadolazeće mlade igrače koje treba lansirati u seniorski tim.
Naredni dani će doneti konačni rasplet da li će selektor Italije postati Luka Banki ili Aleksandar Đorđević.
