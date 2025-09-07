DOŠLO VREME ZA RASTANAK: Đanmarko Poceko nije više trener Italije!

ITALIJA je Evropsko prvenstvo završila u osmini finala nakon što je izgubila od Slovenije (84:77). Ovaj poraz izazvao je promene kod "azura":

Foto: EPA-EFE/TOMS KALNINS

Naime, svoje bitisanje na klupi ove selekcije okončao je temperametni trener Đanmarko Poceko.

- Ovo je moja poslednja utakmica na klupi Italije - rekao je 52-godišinji stručnjak.

On je klupu "azura" seo 2022. godine i došlo je vreme za rastanak posle rane eliminacije Italije sa Evrobasketa 2025.

Ova reprezentacija je dobro odigrala grupnu fazu (učinak 4-1), ali Slovenija je bila bolji takmac i nastavlja takmičenje u Rigi.

❌🇮🇹 Gianmarco Pozzecco resigned as Italy’s national team head coach, after elimination at #Eurobasket pic.twitter.com/X5thDNBBIX — Eurohoops (@Eurohoopsnet) September 7, 2025

