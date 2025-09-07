DOŠLO VREME ZA RASTANAK: Đanmarko Poceko nije više trener Italije!
ITALIJA je Evropsko prvenstvo završila u osmini finala nakon što je izgubila od Slovenije (84:77). Ovaj poraz izazvao je promene kod "azura":
Naime, svoje bitisanje na klupi ove selekcije okončao je temperametni trener Đanmarko Poceko.
- Ovo je moja poslednja utakmica na klupi Italije - rekao je 52-godišinji stručnjak.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
On je klupu "azura" seo 2022. godine i došlo je vreme za rastanak posle rane eliminacije Italije sa Evrobasketa 2025.
Ova reprezentacija je dobro odigrala grupnu fazu (učinak 4-1), ali Slovenija je bila bolji takmac i nastavlja takmičenje u Rigi.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
LUKA DONČIĆ JE KLASA! Slovenija srušila Italiju za četvrtfinale Evrobasketa
07. 09. 2025. u 19:31
HRVATI SE NASLAĐUJU! Ovako pišu o krahu Srbije na Evropskom prvenstvu!
07. 09. 2025. u 11:14
"RECI KRIV SAM, KAKVI VIRUSI!" Legenda srpske košarke "oplela" po Svetislavu Pešiću
07. 09. 2025. u 12:19
BALKANSKI DERBI U ZAGREBU: Dejo i Robi se vraćaju na "Maksimir"
EKS-JU derbi igra se ovog ponedeljka u Zagrebu kada na Maksimir dolazi Crna gora, predvođena selektorom Robertom Prosinečkim i predsednikom Saveza Dejanom Savićevićem.
08. 09. 2025. u 11:24 >> 14:34
KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Pala odluka ko menja Svetislava Pešića?!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nije proteklo kako se Srbija nadala, a posle eliminacije naših "orlova" već u osmini finala, sve je više žamora o tome da će selektor "orlova" Svetislav Pešić ustupiti to mesto nekome drugome.
08. 09. 2025. u 18:04 >> 18:05
"NEKAD TE MRZE, NEKAD TE VOLE..." Vratio se Mladen, Dea iznenadila objavom
MLADEN Mijatović, bivši dugogodišnji izabranik voditeljke Dee Đurđević, vratio se u Srbiju.
08. 09. 2025. u 11:17
Komentari (0)