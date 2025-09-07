Košarka

DOŠLO VREME ZA RASTANAK: Đanmarko Poceko nije više trener Italije!

Časlav Vuković

07. 09. 2025. u 21:01

ITALIJA je Evropsko prvenstvo završila u osmini finala nakon što je izgubila od Slovenije (84:77). Ovaj poraz izazvao je promene kod "azura":

ДОШЛО ВРЕМЕ ЗА РАСТАНАК: Ђанмарко Поцеко није више тренер Италије!

Foto: EPA-EFE/TOMS KALNINS

Naime, svoje bitisanje na klupi ove selekcije okončao je temperametni trener Đanmarko Poceko.

- Ovo je moja poslednja utakmica na klupi Italije - rekao je 52-godišinji stručnjak.

On je klupu "azura" seo 2022. godine i došlo je vreme za rastanak posle rane eliminacije Italije sa Evrobasketa 2025.

Ova reprezentacija je dobro odigrala grupnu fazu (učinak 4-1), ali Slovenija je bila bolji takmac i nastavlja takmičenje u Rigi.

