NIKOLA JOKIĆ I SRBIJA DEO ISTORIJE! Ono što se desilo na ovom Evrobasketu nikada do sada nije!
KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije isčekuje utakmicu protiv Finske, čime će nastaviti Evropsko prvenstvo u košarci. "Orlovi" su grupnu fazu završili na drugoj poziciji, a ipak su bili deo istorije o kojoj će se dugo govoriti!
Na osnovu dostupnih istorijskih podataka i rezultata iz Evrobasketa 2025, ovaj turnir je prvi u istoriji Evropskog prvenstva u košarci (od 1935. godine, kada je održan prvi) gde se cela grupna faza (prva faza takmičenja po grupama) završila bez ijedne utakmice koja je otišla u produžetke.
Grupna faza se sada igrala od 27. avgusta do 4. septembra, sa 24 reprezentacije podeljene u četiri grupe (A, B, C, D), svaka sa po šest timova. Ukupno je odigrano 60 utakmica u ovoj fazi (svaki tim je igrao po pet mečeva).
Nijedna od njih nije otišla u produžetke – svi mečevi su rešeni u 4 četvrtine po 10 minuta).
Ovo je krajnje neobično, jer su produžeci uobičajeni u košarci, posebno u takmičenjima visokog nivoa gde su utakmice često neizvesne te su na taj način Srbija na čelu sa Nikolom Jokićem ispisala istoriju evropske košarke.
Istorijski kontekst
Od prvog Evrobasketa 1935. pa do 2022, svaki turnir sa grupnom fazom (koja se uvodila i menjala formatima tokom godina) je imao bar jednu utakmicu u prvoj fazi koja je otišla u produžetke.
Evo nekih primera iz novije istorije (od 2013. nadalje, kada je format sličan današnjem sa 24 tima):
2022: Bar četiri utakmice u grupnoj fazi sa produžecima, uključujući Belgija 79:76 Gruzija, Turska 83:88 Gruzija (dva produžetka), Izrael 89:87 Finska i Litvanija 107:109 Nemačka (dva produžetka).
2017: Tri utakmice sa produžecima, i to Francuska 84:86 Finska, Finska 90–87 Poljska (dva produžetka) i Izrael 91–104 Gruzija.
2015: Pet utakmica, među njima Francuska 97:87 Finska, Italija 89:82 Nemačka i Turska 111:102 Island.
2013: Pet utakmica, među njima i Slovenija 74:76 Hrvatska, Finska 86:83 Rusija (dva produžetka) i Litvanija 77:70 Crna Gora.
Čak i u ranijim turnirima (npr. 1987, gde je finale bilo sa produžetkom, ali grupna faza takođe imala neizvesne mečeve), produžeci su bili deo grupne faze.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
BRUKA! Srbija pokradena na Evrobasketu kao niko!
05. 09. 2025. u 14:59
UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Iz penala ubio golmana! (VIDEO)
05. 09. 2025. u 15:51
PRED START LIGE EVROPE! Crvena zvezda ima važnu vest za navijače
05. 09. 2025. u 15:06
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
03. 09. 2025. u 07:30
BRUKA! Srbija pokradena na Evrobasketu kao niko!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, došlo je do nokaut faze, ali pre meča Srbija - Finska ljubitelji košarke su prilično zapanjeni nekim video dokazima o tome kako su izabranici Svetislava Pešića pokradeni.
05. 09. 2025. u 14:59
"ON JE SRBIN, I TIME JE SVE REČENO" Ko je Bikovićeva bivša koja je privedena zbog DROGE? "Privlače me huligani!"
Aglaija Tarasova je privedena na moskovskom aerodromu zbog pronalaska narkotika
05. 09. 2025. u 15:39
Komentari (0)